2 tys. euro średniej pensji dla każdego Polaka? Duda: "co najmniej"

Kandydaci na prezydenta wykorzystują ostatni dzień, aby przekonać do siebie wyborców. Andrzej Duda, prosząc o wsparcie w wyborach prezydenckich, zadeklarował dziś, że na koniec jego kolejnej kadencji wynagrodzenia w Polsce znacznie wzrosną. A przynajmniej ma taką nadzieję. Prezydent chce, "żeby Polacy zarabiali jak na zachodzie Europy".

Wybory prezydenckie już dwa dni. W ostatnim dniu kampanii, tuż przed ciszą wyborczą, kandydaci na urząd prezydenta dwoją się i troją, by zawalczyć o głosy Polaków. O tym, jak Polskę widzi w najbliższych latach, mówił w piątek w wielkopolskim Wierzbinku starający się o reelekcję Andrzej Duda. Zachęcając do oddania na niego głosu, wyrażał nadzieję, że pod koniec jego drugiej kadencji Polacy będą zarabiać więcej. Jak sam zadeklarował, "w przeliczeniu na euro, 2 tys. euro. Co najmniej".

Doprecyzował przy tym, że "będą tacy, którzy będą zarabiali więcej i tacy, którzy będą zarabiali trochę mniej". - Musimy w wynagrodzeniach nadgonić zamożne państwa Europy Zachodniej, żeby ludzie z Polski nie wyjeżdżali za pracą gdzie indziej - mówił.

Duda podkreślił też, że chce, żebyśmy już po pandemii koronawirusa „wrócili na ścieżkę szybkiego rozwoju". - To ma służyć pomyślności rodziny, żeby w rodzinie były świadczenia - 500 Plus, 300 Plus, również trzynasta emerytura - dodał, przypominając tradycyjnie o świadczeniach, które przyznano Polakom za kadencji PiS.

Jak mówił Duda, "chce, abyśmy w Polsce budowali siłę naszego państwa poprzez inwestowanie w ludzi, rodzinę, tak aby to było państwo nowoczesne - z nowoczesnymi technologiami, gospodarką, innowacyjnymi rozwiązaniami". Według niego "to wszystko musi być oparte na tradycji - na sile rodziny, kultury, naszego języka".

RadioZET.pl/PAP