- Nawet najciężej pracujący kandydat nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić kampanii. Bez oddolnego ruchu we wszystkich powiatach możemy tych wyborów po prostu nie wygrać - przyznał na antenie TVP Info rzecznik kampanii Andrzeja Dudy, europoseł Adam Bielan.

Adam Bielan przekonywał na antenie TVP Info, że potrzebna jest teraz wielka mobilizacja wyborców Prawa i Sprawiedliwości. - Opozycja uruchomiła przeciwko nam potężną machinę hejtu. Jeśli nie przeciwstawimy jej prawdziwego ruchu obywatelskiego, to o zwycięstwo będzie bardzo trudno - zauważył.

Jak dodał, "nawet najciężej pracujący kandydat nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić kampanii". - Bez oddolnego ruchu we wszystkich powiatach możemy tych wyborów po prostu nie wygrać - stwierdził.

Bielan w TVP Info: wygrana Trzaskowskiego to paraliż państwa

Rzecznik kampanii Dudy przekonywał, że Andrzej Duda jest nowoczesnym prezydentem. - Nowoczesność to wielkie inwestycje, które popiera prezydent Andrzej Duda. Nie musimy przyjmować zachodnich rozwiązań z całym dorobkiem inwentarza - powiedział.

- Rafał Trzaskowski mówił w przeszłości, że Polska powinna wejść do strefy euro. Chcielibyśmy, żeby jasno odpowiedział teraz na to pytanie. Jeżeli ktoś nie chce odpowiadać, to prawdopodobnie ukrywa jakąś niewygodną prawdę - podkreślił Adam Bielan.

Jak zauważył europoseł PiS, "te wybory mogą zdecydować o Polsce przez kolejne lata". - Jednak jeżeli wybierzemy prezydenta z opozycji, to będziemy mieli paraliż państwa. Władza wykonawcza będzie zablokowana. To zawsze jest niekorzystne, a szczególnie w czasie pandemii i kryzysu - zaznaczył.

