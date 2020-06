Andrzej Duda pytany o to, czy można stworzyć przepisy bardziej chroniące rodzinę, prezydent odpowiedział: "myślę, że mogłyby by być przepisy, które w sposób jednoznaczny chroniłyby dzieci przed możliwością jakiejkolwiek adopcji przez związki jednopłciowe".

I tu rzeczywiście można by rozważyć, czy nie powinny być takie przepisy wprowadzone, aby nie mogło dojść do takiej sytuacji, że dziecko będzie miało dwoje rodziców tej samej płci

- powiedział prezydent.

Duda dodał, że to "absolutnie nie mieści się w modelu ustroju nakreślonym przez polską konstytucję i ten element mógłby być dodatkowo jednoznacznie zagwarantowany".

Odpowiadając na kolejne pytania Duda mówił, że "ludzie są różni" i mają "prawo żyć normalnie". Zapewniał, że sam jest tolerancyjny i nie interesuje go życie prywatne innych ludzi, w tym status związków, par i ich orientacja seksualna.

Dopóki ktoś mnie nie zmusza do tego, żebym ja akceptował jakieś jego zachowania, które są dla mnie trudne do zaakceptowania, które w moim przekonaniu przekraczają normy społeczne, bo ja nikogo nie zmuszam do tego, żeby ktoś akceptował takie moje zachowania, to mnie to naprawdę nie przeszkadza