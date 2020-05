Andrzej Duda gościł w niedzielę w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Kancelaria Prezydenta opublikowała na Twitterze krótkie nagranie z wieży widokowej na Świętym Krzyżu. Widać na nim prezydenta w towarzystwie trzech osób. Pod nagraniem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Internauci zwrócili uwagę, że Duda kolejny raz nie zachował dystansu co najmniej dwóch metrów w przestrzeni publicznej. Prezydent nie miał również założonej maseczki ochronnej (w lesie nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa, ale resort środowiska apelował, aby w miejscach, gdzie może pojawiać się więcej osób, dla bezpieczeństwa stosować się do obowiązku zasłaniania twarzy).

''Wirus tak wysoko nie zaraża?'', ''Ani 2 metrów odległości, ani maseczki. Wasza wolność lepsza niż nasza. My dostajemy mandaty...'', ''Dystans,maseczki...A nie, oni z PiS są...'' - komentowali zirytowani internauci.

Pani Luiza napisała, że była na tarasie widokowym na Świętym Krzyżu w ubiegłą sobotę. ''Tylko mnie nie chciano tam wpuścić bez maski! Jak widać dla niektórych przepisy to nakaz, a dla innych sugestia. Wstyd!'' - dodała.

To nie pierwszy przypadek, kiedy zachowanie Andrzeja Dudy w trakcie pandemii koronawirusa budzi wiele wątpliwości. Hanna Zdanowska, która była niedzielnym gościem Radia ZET, skomentowała brak reakcji służb na gromadzenie się zwolenników Andrzeja Dudy, który spotyka się w wyborcami w kraju. - To, co mamy w tej chwili, to znowu dzielenie społeczeństwa. Jedni mogą więcej, innym nic nie wolno - mówiła w Radiu ZET prezydent Łodzi.

Piąta rocznica wyboru Andrzeja Dudy na prezydenta

5 lat temu, 24 maja, odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której Andrzej Duda zdobył 51,55 proc. głosów, pokonując Bronisława Komorowskiego (48,45 proc.); frekwencja wyniosła 55,34 proc. uprawnionych.

Swą pięcioletnią kadencję Andrzej Duda rozpoczął 6 sierpnia 2015 roku, kiedy - przypomina w niedzielnym komunikacie Kancelaria Prezydenta - złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

