Andrzej Duda: Jeśli wygram, moja druga kadencja będzie inna od pierwszej

"Opowiadam się za nowoczesną polityką prospołeczną i ona musi kosztować. Nie wycofam się z wprowadzonych już programów, ale nie zapominam o rozwoju gospodarczym. Nie zgadzam się, aby ambitna polityka prorozwojowa, wielkie i małe inwestycje były prowadzone kosztem najsłabszych, rodzin i seniorów" – powiedział prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że za jego prezydentury zostały obniżone "podatki, które dotyczą zwykłych ludzi": niższy PIT, mały ZUS dla małych przedsiębiorstw, CIT. "Teraz jeszcze wprowadziliśmy nową, uproszczoną i niższą matrycę VAT na wiele podstawowych produktów" - zaznaczył.

"Nie udaję, że jestem liberałem, ale gwarantuję wsparcie państwa dla tych projektów, które budują naszą gospodarkę i wzmacniają naszą suwerenność” - zadeklarował.

Prezydent zapewnił, że stara się "realizować program, który tworzy dla młodych jak najlepsze warunki startu w dorosłe życie".

To Zjednoczona Prawica wprowadziła zerowy PIT dla młodych (do 26. roku życia - PAP). Chciałbym, żeby w kolejnych latach mocniej ruszył program "Mieszkanie plus", który będzie dla nich dużym wsparciem

– oznajmił.

Urzędujący prezydent zadeklarował także, że jego druga kadencja będzie inna od pierwszej.

– powiedział.

Andrzej Duda wyjaśnił, że "kryzys spowodowany koronawirusem będzie wymagał szybkich, śmiałych i nieszablonowych decyzji". "Musimy dopilnować, żeby bezrobocie nie poszybowało w górę, ale taż tak odnaleźć się w tej rzeczywistości, żeby stworzyć i wykorzystać nowe szanse dla Polski" – wskazał.

Prezydent pytany, czy po ewentualnych wygranych wyborach "pokaże swoje prawdziwe oblicze" i uzyska "większą niż do tej pory niezależność od Nowogrodzkiej", odpowiedział: "Nie mam innej twarzy niż ta, którą znają Polacy z tysięcy spotkań ze mną".

Jeżeli ktoś potrzebuje drugiej kadencji, żeby zacząć działać w zgodzie z sobą, to znaczy, że nie dorósł do pierwszej" – ocenił Duda.

Zapewnił, że nie żałuje żadnej decyzji, którą podjął, choć – jak zaznaczył nie wszystkie były łatwe. "Nie wszystkie też podobały się moim kolegom ze Zjednoczonej Prawicy" – przyznał.

"Ale dalej będę działał w zgodzie ze sobą i z tym, na co umawiam się z Polakami. Tutaj nic się nie zmieni" – zapowiedział.

Andrzej Duda dodał także, że Polska "nie potrzebuje resetu w relacjach z Unią Europejską". "Nie potrzebujemy żadnego resetu. Od kilkunastu lat współtworzymy Unię, jesteśmy jej częścią" – w ten sposób prezydent odpowiedział na pytanie, czy druga tura może oznaczać reset w relacjach Polska-UE?

Przecież to my zabiegaliśmy o ambitny plan odbudowy Europy, ten "współczesny plan Marshalla". Odgrywamy tu pozytywną rolę, udaje się nam łączyć racje różnych stron (…) Mówimy jednym głosem z Grupą Wyszehradzką, z Rumunią i innymi państwami. I to przynosi wymierne efekty. W najbliższych latach może do Polski popłynąć rekordowe 160 mld euro, to jest ponad 700 mld zł