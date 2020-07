Debata prezydencka przed drugą turą wyborów rozgrzewa umysły kandydatów, ich sztabów, ale przede wszystkim Polaków. Z pierwszej takiej, planowanej dziś przez duże media, zrezygnował sztab Andrzeja Dudy.

Prezydent ani myśli brać udziału w debacie, jak sam określa, prywatnych mediów. Bez wsparcia propagandowej machiny TVP nie czuje się pewnie.

- powtórzył dziś w Polsat News Andrzej Duda.

Zaatakował też prywatne media, a organizację takowej debaty, pod okiem wieloletnich dziennikarzy, określił jako „atak” i „gangsterstwo polityczne”. Jego rywal w walce o prezydenturę Rafał Trzaskowski stwierdził wprost, że Duda oddał debatę walkowerem.

Duda nie pozostał mu dłużny.

Jeżeli pan Rafał Trzaskowski biegnie do stacji, która na co dzień popiera go, prywatnej w dodatku, która ma zagranicznego właściciela i razem z tą stacją dyktują mi jako prezydentowi, ale także kandydatowi w wyborach, kiedy i gdzie mam przyjść na debatę, to jest to złamanie wszystkich zwyczajów, jakie był do tej pory