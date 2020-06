Andrzej Duda uzyskał 45,24 proc. głosów (7, 246 mln), a Rafał Trzaskowski 28,92 proc. (4, 632 mln). PKW podała te wyniki dziś rano, po zliczeniu głosów z 87,16 proc. obwodowych komisji.

Ubiegający się o reelekcję prezydent gościł dziś w Programie 1 Polskiego Radia. W pierwszym wywiadzie po wyborach z miejsca odniósł się do zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, który zadeklarował, że będzie prezydentem recenzującym, który dopinguje rząd do lepszej pracy.

Duda nie widzi szans na kontynuację obecnej polityki z prezydentem Trzaskowskim.

- odpowiedział.

Prezydent nie wierzy w „życzliwe recenzowanie” ze strony politycznego oponenta.

Jeżeli ktoś sądzi, że to będzie takie życzliwe recenzowanie i robienie dobrych rzeczy dla Polski, to jest w błędzie. To będzie jedno wielkie blokowanie wszelkich działań tylko po to, żeby doprowadzić w efekcie do obalenia rządu, bo myślę, że do tego będzie się sprowadzało

- stwierdził Duda.

Duda podkreśla sprzeczność Trzaskowskiego w tak ważnych sprawach jak 500 plus, czy minimalny wiek emerytalny.

Mam nadzieję, że Polacy wyciągną wnioski z tego, co sami obserwowali, co sami przeżyli na przestrzeni tych lat, i temu człowiekowi nie uwierzą, bo on dzisiaj mówi po to tylko, żeby zdobyć urząd prezydenta RP i móc doprowadzić do bałaganu - krótko mówiąc, dlatego, że to będzie jedno wielkie zwarcie pomiędzy rządem a prezydentem, co dla Polski zawsze jest niekorzystne i w Polsce wtedy źle się dzieje