Duda podsumował swoją prezydenturę: Ja zasypuję podziały

Andrzej Duda podsumował kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich mijającą kadencję. - Od 2015 roku zajmuję się sprawami, które są dla Polaków ważne, a nie sprawami, które są dla mnie wygodne. Zasypywaniem różnic między bogatymi a biednymi, między prowincją a wielkimi miastami, wsparciem emerytów i rodzin, tym zajmuję się od dawna, a efekty Polacy widzą na co dzień – wyliczał Duda w rozmowie z „Super Expressem”.

Pytany, czy jednak wejście w tematykę LGBT nie było błędem i czy nie należało skupić się na polityce społecznej, podkreślał jedynie, że "program 500 plus zlikwidował biedę wśród dzieci w 95 proc.". - Myślę, że dla mojego kontrkandydata każdy temat jest trudny, inaczej nie musiałby tak często zmieniać zdania - dodał.

Duda odniósł się też do tematu ułaskawienia mężczyzny skazanego za pedofilię, co od kilku dni wywołuje niemałe kontrowersje. Pytany przez „SE”, czy "po złych doświadczeniach z ułaskawieniami ta prerogatywa nie powinna zostać zniesiona", urzędujący prezydent odparł, że "dla niektórych osób to ostatnia szansa na powrót do normalnego życia w społeczeństwie".

- Ja z zasady korzystam z tej formuły w sposób niezwykle powściągliwy. Spośród wszystkich prezydentów na przestrzeni całej kadencji korzystałem z tego prawa najrzadziej. Zawsze taką decyzję poprzedzam wnikliwymi analizami, zwracam uwagę na rekomendacje odpowiednich instytucji – przekonywał.

RadioZET.pl/PAP