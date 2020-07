Przecież prezydent nam pomógł, jestem mu za to wdzięczna - miała stwierdzić w rozmowie z jednym z portali partnerka mężczyzny, skazanego przed laty za pedofilię na własnej córce. W ostatnich dniach ułaskawił go ubiegający się o reelekcję prezydent, Andrzej Duda.

W ostatnich dniach całą Polskę obiegła informacja o tym, że Andrzej Duda w ostatnich dniach ułaskawił aż siedem osób. Wśród nich także mężczyznę skazanego za gwałt na swojej małoletniej córce. Informację o ułaskawieniu podała "Rzeczpospolita", a do akt sądowych sprawy dotarł dziennik "Fakt".

Według „Faktu”, mężczyzna wykorzystywał seksualnie swoją córkę wielokrotnie. Dziewczynka nie miała wówczas ukończonych 15 lat. Skazany miał wszczynać awantury rodzinne i znęcał się nad swoją konkubiną oraz córką. Redakcja dotarła do szczegółów skandalicznego czynu.

Przytrzymywał ją, bił ręką w twarz, a drugą ręką dotykał w jej krocza. Do tego zmuszał ją do wykonywania posuwistych ruchów na swoim członku

– napisano w "Fakcie".

Sam Andrzej Duda tłumaczył, że o ułaskawienie mężczyzny prosiła go najbliższa rodzina – czyli jego partnerka i córka.

Duda ułaskawił mężczyznę skazanego za pedofilię

Jak z kolei twierdzi wpolityce.pl, dziennikarze portalu dotarli do konkubiny skazanego.

Przecież prezydent nam pomógł, jestem mu za to wdzięczna. Nie chcę być wykorzystywana i pragnę żyć normalnie, w spokoju dla moich bliskich. Od lat walczyłam, pisałam pisma. Konkubent jest dzisiaj innym człowiekiem, który nam pomaga i chcemy z nim być. Apeluję, by dać nam spokój i nie zajmować się naszym życiem

– miała powiedzieć w rozmowie z wpolityce.pl matka molestowanej przed laty dziewczynki. Warto podkreślić, że dla portalu braci Karnowskich nie wypowiada się dorosła już córka skazanego.

Do sprawy ponownie odniósł się również Andrzej Duda na wiecu w Bolesławcu. - Pomogłem rodzinie, prosiła mnie o pomoc, zwróciła się do mnie o nią. Ten człowiek odbył karę, odsiedział więzienie w całości, ale rodzina pisała, że zakaz zbliżania to kara dla nich. Prosili mnie o to, żebym go zniósł – wykrzykiwał ubiegający się o reelekcję prezydent.

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/wpolityce.pl/Rzeczpospolita/fakt.pl/PAP