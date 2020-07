Rodzina pedofila dziękuje Dudzie w TVP Info. ”Córka wybaczyła i ufa ojcu”

Andrzej Duda ułaskawił pedofila. Jako pierwsza o sprawie poinformowała ''Rzeczpospolita''. Redakcji "Faktu" udało się dotrzeć do akt sprawy sądowej tego mężczyzny. Według informacji tabloidu wielokrotnie molestował on swoją córkę. Skazany miał wszczynać awantury rodzinne, znęcać się nad swoją partnerką, a także córką. Dziewczynka nie miała ukończonych 15 lat, kiedy skazany zaczął ją molestować seksualnie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Duda ułaskawił pedofila. "Wkładał rękę w krocze"

Partnerka i córka ułaskawionego mężczyzny w rozmowie z TVP Info podkreślają, że są wdzięczne prezydentowi za uchylenie zakazu kontaktowania się i zbliżania, bo to "umożliwia pojednanie rodziny".

Myślałyśmy, że wszystko będzie dobrze, a tu nagle takie ''bum''. Chcemy żyć spokojnie. To był apel do prezydenta o ułaskawienie z zakazu zbliżania się, żadnego innego. Tylko to wyłącznie, o nic innego nie prosiliśmy: żeby zniósł zakaz zbliżania się, żebyśmy mogli być rodziną. O to prosiliśmy i pan prezydent to spełnił, dostaliśmy to