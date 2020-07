Szydło broni Dudę po tekście Faktu. ''Podła manipulacja niemieckiego koncernu''

W kwietniu 2020 roku urzędujący prezydent ułaskawił siedem osób. Jedną z nich był mężczyzna skazany za zgwałcenie małoletniego krewnego — podała "Rzeczpospolita". Redakcji "Faktu" udało się dotrzeć do wyroków ułaskawionego przez Andrzeja Dudę mężczyzny. Zapowiedź reportażu znalazła się na pierwszej stronie tabloidu. Okładkę postanowiła skomentować Beata Szydło.

Beata Szydło komentuje okładkę "Faktu"

Była premier w Polskim Radiu 24 powiedziała, co myśli o piątkowym wydaniu "Faktu".

Podła, ohydna manipulacja, która powinna być potępiona zarówno przez polityków, jak i środowisko dziennikarskie

– powiedziała Beata Szydło.

Polityczka dodała, że "coś niebywałego, do czego zostaje sprowadzona polityka w Polsce. To się w głowie nie mieści". Europosłanka dodała, że „niemiecki koncern Ringer Axel Springer nie po raz pierwszy usiłuje ingerować w politykę w Polsce”.

Fakt: Duda ułaskawił pedofila

Z informacji, które uzyskał "Fakt" wynika, że mężczyzna ułaskawiony przez Andrzeja Dudę wielokrotnie dopuszczał się molestowania na swojej córce. Dziewczynka nie miała ukończonych 15 lat, kiedy ojciec zaczął ją molestować seksualnie.

Ostatni wyrok w tej sprawie zapadł w 2018 roku, wtedy sąd stwierdził, że oskarżony wykorzystywał seksualnie dziecko przez "stosunkowo długi okres" i robił to ze znaczną częstotliwością. Skazany nie przyznał się do winy, jednak zeznał, że kład się z córką do jednego łóżka i z nią spał. W tej sprawie przesłuchano dziecko, matkę, wychowawcę świetlicy, ciocię, a także biegłego psychologa. Na podstawie badania tego ostatniego stwierdzono, że oskarżony onanizował się rączkami córeczki.

