Wtorkowa "Rzeczpospolita" podała, że pod koniec swojej kadencji prezydent Andrzej Duda dokonał kilku ułaskawień. Jak napisała gazeta, 14 marca prezydent ułaskawił aż siedem osób, w tym skazaną "za zgwałcenie małoletniego krewnego".

Prezydent Andrzej Duda odnosząc się w środę do tych informacji napisał, że sprawa dotyczyła jedynie zakazu zbliżania się. Dodał, że inne kary były dawno wykonane oraz, że "nie było gwałtu". Prezydent zaznaczył również, że o uchylenie zakazu zbliżania się prosiły, dorosła już od lat pokrzywdzona z matką, "bo w praktyce mieszkają ze skazanym w jednym domu". "To sprawa rodzinna. Wniosek popierały sądy i PG - napisał Andrzej Duda.

Komentarz prezydenta pojawił się we Twitterowym wpisie, który został już jednak usunięty. Informację, że skazany nie został ułaskawiony z kary pozbawienia wolności i odbył ją w całości, potwierdziła w środę również Prokuratura Krajowa.

Ułaskawienie nie dotyczy kary pozbawienia wolności, a wyłącznie skrócenia orzeczonego na sześć lat zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi, czyli pełnoletnią dziś córką i jej matką. To one same wystąpiły z wnioskiem o skrócenie tego zakazu