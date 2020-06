Na dwa dni przed wyborami prezydenckimi na wiecu ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Dudy doszło do przepychanek. Na targowisku w Koninie w Wielkopolsce starły się przeciwniczki prezydenta i oczekujący na niego sympatycy.

Wybory prezydenckie już za dwa dni. Kandydaci, walcząc o poparcie, spędzają w terenie ostatni dzień kampanii. - To będzie dzień bardzo intensywny, pełen spotkań, ale to jest znak firmowy mojej prezydentury - mówił w piątek rano starający się o reelekcję Andrzej Duda, który ostatni dzień przed ciszą wyborczą zaczyna od wizyty w Wielkopolsce.

Przed godziną 9 Duda pojawił się na targowisku w Koninie. To właśnie tam wybuchła awantura. Jeszcze zanim prezydent dojechał na miejsce, dwie przeciwniczki prezydenta z flagą Strajku Kobiet, wznosiły okrzyki: „Konstytucja” i „Andrzej Duda, będziesz siedział!”, czym wywołały stanowczą reakcję zwolenników Dudy. Doszło do przepychanek, co widać wyraźnie na nagraniu opublikowanym przez reporterkę Radia ZET Dankę Woźnicką.