Andrzej Duda w drugiej turze wyborów prezydenckich uzyskał w gminie Odrzywół wynik 86,31 proc. Jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego poparło 13,69 proc. uprawnionych do głosowania - wynika z danych zamieszczonych na stronie PKW.

Andrzej Duda w Odrzywole prosi o wybaczenie

Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Odrzywołu dziękował za oddanie na niego głosu. - Ogromnie dziękuję za ten niezwykły, wspaniały rezultat, który dzięki państwa głosom, dzięki państwa determinacji wyborczej tutaj osiągnąłem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wsparli i w wyborach swoimi głosami i wcześniej w czasie kampanii. Jestem ogromnie za to wdzięczny i muszę powiedzieć, że jestem wzruszony - podkreślił Duda.

Prezydent zaznaczył, iż trudno się nie zgodzić z tymi, którzy martwią się, że jesteśmy podzielonym narodem.

Ale przede wszystkim chcę podkreślić w tym kontekście jedno - tak to była bardzo ostra kampania, pewnie momentami za ostra. I tak jak powiedziałem wczoraj, jeżeli ktoś się poczuł urażony tym, co powiedziałem lub tym jak się zachowałem, czy to w czasie kampanii, czy w ciągu ostatnich pięciu lat proszę, żeby wybaczył mi i dał też szansę na to, żeby poprawić się przez następne pięć lat

- zaznaczył Andrzej Duda.

Duda przekonywał, że wiele razy zastanawiał się, co można zrobić, by zespolić i uczynić Polaków zgodną wspólnotą. - Droga do tego jest tylko jedna: szacunek. Proszę i będę w nieskończoność apelować o szacunek - mówił Andrzej Duda. Podkreślił, że szacunek należy okazywać niezależnie od poglądów czy zachowań innych. Jak dodał, niezwykle ważne jest, by momentami powstrzymać się od "nieodpowiednich" słów.

Słowa ranią, potrafią bardzo ranić; żeby starać się wybaczyć, jeśli takie słowa padły wobec nas. Żeby starać się jakoś spokojnie nad tym przejść, nie uderzać mocnym, ostrym słowem

- wskazał prezydent.

Warto przypomnieć, że Andrzej Duda w trakcie kampanii prezydenckiej przyjął napastliwą strategię wobec społeczności osób LGBT. Prezydent stwierdził że „LGBT to nie są ludzie, to ideologia”. Kontrowersyjna wypowiedź Dudy szybko obiegła zagraniczne media. Zdaniem Andrzeja Dudy, ''prawdziwa rodzina może powstać jedynie na podstawie związku kobiety i mężczyzny''.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP