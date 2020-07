Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe wyniki - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

Andrzej Duda odniósł się m.in. do wypowiedzi, której udzielił podczas poniedziałkowej "debaty" w Końskich. Przypomnijmy, że gdy pytano go o szczepionkę przeciw koronawirusowi, to prezydent najpierw wyraził nadzieję, że szczepionka zostanie szybko opracowana w USA i że dzięki dobrym stosunkach z Amerykanami będziemy mogli z niej skorzystać.

Jeżeli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorosły chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. Uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe

- stwierdził następnie, co zarejestrowały kamery. Sam Duda tłumaczył się później, że jego wypowiedź zmanipulowano i zrobiono z niego antyszczepionkowca, a jemu chodziło jedynie o szczepionkę na koronawirusa.

Nie jestem antyszczepionkowcem, podchodzę do tego zdroworozsądkowo. Są takie choroby, które de facto udało się wyeliminować, jak polio, odrę, gruźlicę - to są choroby, na które ja byłem szczepiony w dzieciństwie

- przyznał. Przywołał tu jednak grypę, przeciw której - jak sam kolejny raz powiedział - się nie zaszczepił. - Niektórzy moi koledzy się szczepili, skutki były różne - dodał. W jego opinii koronawirus "to taki rodzaj grypy, tylko ostrzejszej, o mocniejszych symptomach". Powtórzył też, że chce, aby każdy Polak "miał możliwość" zaszczepienia się przeciw koronawirusowi, ale żeby nie było obligatoryjne dla każdego.

Prezydent apeluje o ostrożność podczas głosowania

Andrzej Duda w rozmowie z Danutą Holecką mówił również, że nie było żadnego znaczącego wzrostu zachorowań po I turze wyborów, a to - jego zdaniem - pokazuje, że odbywały się w sposób bezpieczny.

Oczywiście absolutnie apeluję, aby zachować środki ostrożności - rękawiczki, przyłbice czy maski - absolutnie proszę ich użyć i proszę przede wszystkim zachowywać odległości. To jest rzecz niezwykle istotna, czyli po prostu zachować elementarne środki ostrożności

- powiedział. - Nie ma w moim przekonaniu tutaj wielkiego zagrożenia i ci, którzy biją na trwogę, to są ci, którzy chcą obniżyć w tych wyborach frekwencję. Natomiast ja bym chciał, żeby moi rodacy pokazali, że interesuje ich to, co się będzie w Polsce działo w przyszłości, że interesuje ich to, kto zostanie prezydentem i jak będzie prowadzona dalej polska polityka - dodał prezydent.

Holecka do Dudy: Co zrobić, żeby to pan wygrał?

Żaden z wątków tej rozmowy nie wybrzmiał jednak tak wyraźnie, jak styl, w jakim prowadziła ją Danuta Holecka. Pracowniczka TVP jak zwykle w sposób przyjazny i bezkrytyczny zadawała Andrzejowi Dudzie pytania. Bez echa nie przeszło zwłaszcza jedno z nich.

- Panie prezydencie, mamy niecodzienną sytuację w tych wyborach, że obaj kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. Co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? - zapytała. Nagranie nie zarejestrowało jednak reakcji Dudy.

Duda kontra Trzaskowski. Sondaże przed II turą

Sondaże i prognozy przed II turą wyborów prezydenckich dają każdemu z kandydatów szansę na zwycięstwo. W sondażu prezydenckim pracowni Kantar dla Faktów TVN i telewizji TVN24 kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 46,4 procent, a jego rywal, urzędujący prezydent 45,9 proc. 7,7 proc. ankietowanych jeszcze nie zdecydowało.

Z kolei badanie pracowni Ipsos (tej, która przeprowadza również exit poll podczas tegorocznych wyborów) wynika, że na Andrzeja Dudę swój głos deklaruje 50 proc. respondentów, a na Rafała Trzaskowskiego 47 proc. 3 proc. nie wskazało swojego faworyta.

