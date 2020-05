Andrzej Duda świętuje w niedzielę 24 maja pięciolecie prezydentury. Pięć lat temu odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której Duda zdobył 51,55 proc. głosów, pokonując Bronisława Komorowskiego (48,45 proc.).

O wspomnienia z 24 maja 2015 roku prezydent został zapytany w niedzielę w rozmowie z TVP.

To było rzeczywiście niesamowite, to jest taki szok, to w ogóle bardzo trudno wytłumaczyć, w ogóle nie wiem, z czym to porównać. Byłem zupełnie oszołomiony, mimo wszystko dowiedzieć się, że polskie społeczeństwo dokonało wyboru, którego nikt się przecież nie spodziewał

- podkreślił prezydent. Jak zauważył, pięć lat temu nie dawano mu wielkich szans na wyborczy sukces.

Tymczasem okazało się, że wygrałem w wyborach prezydenckich i to było rzeczywiście coś niebywałego. Byłem po prostu oszołomiony, zresztą jak ktoś przypomni sobie, spojrzy do internetu, znajdzie filmiki z tego wieczoru, jak idę przez salę po ogłoszeniu wyników, to widać, że jestem człowiekiem, który jest jakby w innym świecie. Trochę tak było

- wspominał Andrzej Duda.

Andrzej Duda w TVP o sytuacji w "Trójce"

Danuta Holecka poprosiła Dudę o ocenę sytuacji w radiowej Trójce. Prezydent stwierdził, że usunięcie piosenki Kazika ''Twój ból jest lepszy niż mój'' z kultowej Listy Przebojów jest żenujące.

Myślę, że dla wielu słuchaczy Trójki ta sytuacja jest niezrozumiała. Są tam różne głosy. Jedni twierdzą to, drudzy tamto. Mówię: proszę wyjaśnić sprawę, a osoby odpowiedzialne powinny ponieść konsekwencje. Ściśle mówiąc, po prostu powinny zostać usunięte, żeby nie mogły prowadzić dalej spraw tego ważnego dla wielu Polaków programu radiowego i to jest sprawa bardzo prosta

- powiedział prezydent.

Jeśli chodzi o piosenkę - mówił Andrzej Duda - to "śpiewać każdy może". - Piosenka jest elementem artystycznej ekspresji i ja uważam: artysta śpiewa, ma prawo do tego, żeby tworzyć, do śpiewania. Jeżeli ludzie chcą go słuchać, proszę bardzo, powinni móc go słuchać. To dla mnie bardzo proste i jasne w demokratycznym kraju" - stwierdził Duda.

