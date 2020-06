Jak donosi obecny w Waszyngtonie reporter Radia ZET Łukasz Konarski, w stolicy Stanów Zjednoczonych trwa właśnie manifestacja przeciw wizycie prezydenta Andrzeja Dudy. Trudno oszacować, ile osób zgromadziło się przed rezydencją polskiego ambasadora.

Przywitaliśmy już pana Andrzeja Dudę, który przyjechał do rezydencki polskiego ambasadora i czekamy na niego. Będziemy cały dzień go śledzić

- mówi Konarskimu jeden z uczestników protestu. Pozostali trzymają w rękach tęczowe flagi, a także transparenty z napisami (w językach polskim i angielskim) "stop homofobii", "Duda = faszysta", "wyPAD 2020" i "nie dla hejtu Andrzeja Dudy".

Andrzej Duda w USA. Spotka się z Donaldem Trumpem

Andrzej Duda rozpoczął swoją kolejną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Wylatując we wtorek wieczorem z lotniska Balice w Krakowie, udał się do Waszyngtonu, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Będzie to piąte oficjalne spotkanie tych polityków na szczeblu międzynarodowym. Jedno miało miejsce w Polsce (wizyta Trumpa w Warszawie w lipcu 2017 roku), pozostałe odbyły się na terenie USA.

Szef Gabinetu Prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski poinformował, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu zaplanowano jego spotkanie w cztery oczy z prezydentem USA. Po tej rozmowie obędą się rozmowy planarne delegacji obu krajów; następnie prezydenci Polski i USA spotkają się z przedstawicielami mediów. Rozmowy mają się rozpocząć w środę po godzinie 14 czasu miejscowego (20 czasu polskiego).

Według Szczerskiego Andrzej Duda wraz z Donaldem Trumpem wydadzą wspólne oświadczenie, które będzie podsumowaniem głównych, poruszanych w obu rozmowach tematów. Wymienił dwie duże grupy tematów. Są to - jak mówił - bezpieczeństwo militarne, energetyczne i zdrowotne, a także kwestie rozwoju gospodarczego: inwestycji amerykańskich, inicjatywy Trójmorza oraz rozwoju sieci 5G i połączeń telekomunikacyjnych.

