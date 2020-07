Rosyjscy komicy komentują rozmowę z Dudą. 'Łatwiej było nagrać Borisa Johnsona'

Rosyjscy pranksterzy, którym udało się dodzwonić do Andrzeja Dudy i z nim porozmawiać, skomentowali rozmowę. Kabareciarze przyznali, że otoczenie prezydenta "działa nieźle".

"Muszę przyznać, że otoczenie prezydenta działa nieźle. Zdecydowanie łatwiej było nagrać Borisa Johnsona czy Emmanuela Macrona" - powiedzieli rosyjscy kabareciarze w rozmowie z portalem Money.pl.

Rosyjscy pranksterzy komentują rozmowę z Andrzejem Dudą

Rosjanie zdradzili, jak udało im się dodzwonić do prezydenta Polski. Kabareciarze powiedzieli, że dzwonili przez kancelarię. Jak wyjaśnili, po wyborach do zwycięzcy dzwonią inni liderzy z gratulacjami. Wiążę się to z tym, że jest mało czasu na weryfikację, kto naprawdę próbuje się skontaktować. Kabareciarze ocenili także rozmowę z prezydentem Andrzeja Dudą. Jak stwierdzili, inni ich rozmówcy mówili bardziej kontrowersyjne rzeczy.

Można powiedzieć, że jego odpowiedzi były dość dyplomatyczne. Inni światowi liderzy potrafią mówić bardziej kontrowersyjne rzeczy. Choć oczywiście było zabawnie, bo rozmawialiśmy o Żubrówce, Donaldzie Tusku czy o oponencie politycznym Dudy, czyli Rafale Trzaskowskim

- powiedział Alexey Stolyarov z duetu Vovan222prank dla money.pl.

Pranksterzy dodali, że ich akcja nie miała na celu nikogo obrazić i mają nadzieję, że Andrzej Duda potraktuje ich rozmowę jako żart.

Andrzej Duda wkręcony przez komików

W środę w sieci pojawił się zapis nietypowej rozmowy Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym ONZ. Szybko stał się on hitem, gdyż prezydent w rzeczywistości rozmawiał z rosyjskimi komikami, którzy wkręcili już niejedną głowę państwa.

Rosyjscy komicy pogratulowali Dudzie zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Na tym jednak ich rozmowa się nie zakończyła. Duda odpowiadał m.in. na pytania dotyczące sytuacji epidemicznej w Polsce, czy też dyskryminacje osób należących do społeczności LGBT.

RadioZET.pl/money.pl