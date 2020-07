Powtórzenie głosowania, rozpad obozu Zjednoczonej Prawicy czy przetasowania w partiach opozycyjnych - to tylko niektóre scenariusze, które są możliwe po zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich.

Będzie III tura?

Kluczowym pytaniem po II turze wyborów prezydenckich nie jest to, co zrobi obóz rządzący. To właśnie odpowiedź opozycji na reelekcję Andrzeja Dudy może wyznaczyć na wiele lat linię sporu w polskiej polityce. Różnica pomiędzy Dudą a Trzaskowskim była bardzo niewielka. Oczywiście w poprzednich wyborach prezydenckich również decydowało 3-5 proc. wyborców.

Jednak polaryzacja w polskim społeczeństwie, za którą odpowiadają wszystkie stronnictwa polityczne, sięgnęła w ostatnich tygodniach krytycznego poziomu. Odczłowieczanie przeciwnika, nagonka na społeczność LGBT czy umniejszanie wagi poglądów mieszkańców mniejszych miast i wsi - to tylko niektóre przykłady.

Koalicja Obywatelska i inne ugrupowania opozycyjne mają wybór. Mogą pogodzić się z wyborczą porażką oraz umocnić swoje pozycje w układzie politycznym, w którym to PiS przez kolejne lata rozdaje karty. Jednak o wiele bardziej prawdopodobna jest opcja totalnej konfrontacji z obozem Zjednoczonej Prawicy i podległą mu administracją. Należy się spodziewać, że w najbliższych dniach Sąd Najwyższy zaleje fala protestów wyborczych, składanych głównie przez elektorat Rafała Trzaskowskiego.

Zarzuty? Nieostemplowane karty wyborcze w całym kraju, błędnie wydrukowane nazwiska kandydatów za granicą czy rozbieżności w protokołach obwodowych i okręgowych komisji wyborczych. Opozycja zdaje sobie sprawę, że podważenie wyników II tury to ostatnia deska ratunku na końcu maratonu wyborczego. Kolejna szansa na odbicie władzy dopiero w 2023 roku - kiedy Polacy wybiorą skład parlamentu oraz władze samorządowe.

Wszyscy niezadowoleni z przebiegu głosowania mogą w ciągu trzech dni od ogłoszenia oficjalnych wyników (Państwowa Komisja Wyborcza poda je zapewne we wtorek lub środę) złożyć protest wyborczy. Jest to dostępne tylko listownie - nie ma możliwości składania takich wniosków drogą elektroniczną. Sąd Najwyższy, a dokładnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, ma 21 dni na ogłoszenie decyzji o ważności wyborów od momentu ogłoszenia wyników przez PKW.

Tymczasem 6 sierpnia, kiedy upływa pierwsza kadencja Andrzeja Dudy, musi być zaprzysiężony nowy prezydent. Opozycja może wykorzystać napięty grafik do tego, aby podważyć wynik niedzielnego głosowania. Trudno przewidzieć, jaka skala protestów wyborczych może wpłynąć na decyzję SN. Jednak nie ma co ukrywać, że nieuznanie wyników II tury to recepta na jeszcze głębszą polaryzację w polskim społeczeństwie.

Ze strony KO to może okazać się ryzykowną grą na nastrojach społecznych. Jeśli czarne prognozy epidemiologów spełnią się, to jesienią czeka na druga fala zakażeń koronawirusem. W połączeniu z trudną sytuacją gospodarczą, bo za kilka miesięcy skończy się rządowa pomoc dla pracowników i pracodawców, Polska może znaleźć się w jeszcze trudniejszym położeniu niż wiosną tego roku.

Rozliczenia wewnątrz obozu rządzącego

"Panowie, policzmy głosy" - ten kultowy cytat Donalda Tuska z filmu dokumentalnego "Nocna zmiana" często będą powtarzać w najbliższych tygodniach i miesiącach politycy PiS-u. Zwycięstwo Dudy w II turze nie jest spektakularne. W pierwszej odsłonie głosowania miał aż 13 proc. przewagi nad Trzaskowskim, a dwa tygodnie później stopniała ona do 3 proc. Tymczasem prezydent ubiegający się o reelekcję miał dostęp do prawie nieograniczonych zasobów - większości parlamentarnej, przychylnego rządu, mediów publicznych, administracji czy spółek Skarbu Państwa.

Mimo to praktycznie o włos przegrał z kandydatem KO, który prowadził swoją kampanię niecałe dwa miesiące przy znacznie mniejszych zasobach. W obozie Zjednoczonej Prawicy po 12 lipca mogą opaść wszelkie maski, zakładane przez polityków na potrzeby walki o reelekcję Dudy. Podczas wieczoru wyborczego w Pułtusku zabrakło Jarosława Gowina, lidera Porozumienia. W pierwszym rzędzie za to Zbigniewa Ziobro, szefa Solidarnej Polski.

To nie bez znaczenia. Może się okazać, że kolejne lata PiS-u z większościowym rządem i kolejne 5 lat Dudy w Pałacu Prezydenckim zostaną zdominowane przez tzw. jastrzębi. Już dzień po II turze Ziobro podkreślał, że jednym z priorytetów drugiej kadencji prezydenta powinna być dalsza "reforma państwa i sądownictwa". Ponadto Telewizja Polska, kierowana z tylnego fotela przez Jacka Kurskiego (wciąż członka Solidarnej Polski), dołożyła wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom oponentów Dudy, a samego prezydenta pokazać w jak najlepszym świetle.

Rozliczenie PiS-u z Porozumieniem jest prawie pewne. Gowin, który od początku kwietnia jest poza rządem Mateusza Morawieckiego, to główny hamulcowy pomysłu korespondencyjnych wyborów 10 maja. Tuż przed nimi Duda mógł liczyć nawet na 50 proc. poparcie w I turze. W dalszej kampanii wspierał Dudę, ale nie demonizował Trzaskowskiego, jak jego koalicyjni koledzy. Porozumienie to 18 posłów w Sejmie, a większość parlamentarna PiS-u zbudowana jest na przewadze 4 deputowanych.

"Wojna na górze" może mieć dalekosiężne konsekwencje. Obecnie wicepremierem z ramienia Porozumienia jest Jadwiga Emilewicz, jedna z twarzy tarczy antykryzysowej. Również minister zdrowia Łukasz Szumowski pojawił się w gabinecie Morawieckiego z rekomendacji ludzi Gowina. PiS-owi trudno by było wyjaśnić swojemu elektoratowi usunięcie tych postaci z rządu. Nieoficjalnie pojawiły się nawet głosy o niepewnej przyszłości samego Mateusza Morawieckiego w fotelu premiera.

Podział łupów w wyścigu wyborczym, trwającym od 2018 roku, został już dokonany. Zakon PC, czyli najbardziej lojalni politycy skupieni wokół Jarosława Kaczyńskiego z czasów Porozumienia Centrum, mogą chcieć dla siebie więcej mając przed sobą perspektywę trzech lat bez żadnych wyborów. Do tego dochodzi stronnictwo Ziobry, które Kaczyńskiemu może się pochwalić "reformą sądownictwa" i twardą linią propagandową w TVP. Ta mieszkanka wybuchowa może sprawić, że nawet bez opozycji polityczna lokomotywa PiS-u wykolei się na najbliższej stacji.

Przetasowania na opozycji

Jak długo od podstaw można mobilizować elektorat? Przed takim wyzwaniem stoi kierownictwo Platformy Obywatelskiej po kolejnych przegranych wyborach. Z tą różnicą, że w ciągu dwóch miesięcy kampanii Rafała Trzaskowskiego, główna partia opozycyjna dokonała ogromnego skoku. Ze spadającego do kilku procent poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie tylko odbudowano jej elektorat, ale praktyczne o włos przegrano z Dudą.

Jednak to nadal klęska, którą kolejny raz od 2015 roku musi przełknąć Platforma. Zmiana kierownictwa partii na początku 2020 roku nie przyniosła odświeżenia. Szef partii Borys Budka ma takie same kłopoty, jak jego poprzednik Grzegorz Schetyna. Trzy lata trwania w politycznym status quo bez wyborów może wprowadzić apatię lub chęć silnych zmian w głównej sile opozycyjnej.

W równie nieciekawym położeniu jest PSL, którego kandydat w I turze uzyskał ledwo co ponad 2 proc. poparcia. Elektorat polskiej wsi coraz odważniej przejmuje PiS, a w szeregach ludowców pojawiają się opinie o chęci budowania wspólnych interesów z partią rządzącą. Lista profitów z takiego scenariusza dla PSL-owców jest długa - od osobistych korzyści w postaci intratnych stanowisk po nawet udział w rządzie.

Lewicę również czeka próba, bo Koalicja Obywatelska coraz mocniej skłania się w stronę lewicowego wyborcy. O dziwo na rezultatach wyborów prezydenckich zyskać może Konfederacja. Krzysztof Bosak i jego koledzy dostrzegli siłę młodego, anty-systemowego elektoratu, który nie zamierza opowiadać się po żadnej ze stron w dipolu PO-PiS. Jednak rosnąca pozycja skrajnie prawicowego ugrupowania to duże zagrożenie dla samego PiS-u, który będzie grał na rozbicie Konfederatów.

Nie można również zapominać o 13-proc. poparciu dla Szymona Hołowni. Po I turze został z tysiącami wolontariuszy i zapowiedzią budowania ruchu społecznego. Jednak Hołownia nie ma żadnej reprezentacji w parlamencie czy samorządzie. Przez 3 lata do kolejnych wyborów jego elektorat może zostać wchłonięty przez resztę opozycyjnej sceny politycznej.

RadioZET.pl