To ostatni tydzień kampanii wyborczej. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W dalszym ciągu nie ma decyzji odnośnie wspólnej debaty. Wieczorem Rafał Trzaskowski bierze udział "Arenie Prezydenckiej" w Lesznie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na RadioZET.pl.

Druga tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na niedzielę 12 lipca. Zmierzą się w niej kandydaci, którzy w ostatnim głosowaniu (28 czerwca) uzyskali najwyższe wyniki - ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda (43,50 proc.) i Rafał Trzaskowski (30,46 proc.).

Czy Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski będą mieli okazję zmierzyć się w rzetelnie przeprowadzonej debacie? Nic na to na razie nie wskazuje. Prezydent odmówił udziału w debacie, którą organizować miały TVN, TVN24, Onet i WP. Z kolei kandydat KO zrezygnował z uczestnictwa w - jak to sam określił - "ustawce" TVP, która ma mieć miejsce w poniedziałek wieczorem w Końskich. Przypomnijmy, że w tej świętokrzyskiej miejscowości telewizja publiczna organizuje debatę w formule "town hall", gdzie pytania do uczestników zadaje publiczność.

Arena Prezydencka. Rafał Trzaskowski w Lesznie

Rafał Trzaskowski zaproponował zamiast tego format tzw. "Areny Prezydenckiej" w Lesznie (woj. wielkopolskie). Będzie to konferencja prasowa, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele różnych mediów, z lewej i z prawej strony. Każdy z dziennikarzy może zadać maksymalnie dwa pytania w czasie 30 sekund na jedno z nich. Swoją obecność potwierdziły już m.in: TVN, TVN24, Onet, WP, Radio ZET, Rzeczpospolita, Polityka, wpolityce.pl, Najwyższy Czas, Fakt, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza i Telewizja Republika.

