To ostatni tydzień kampanii wyborczej. 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. W dalszym ciągu nie ma decyzji odnośnie wspólnej debaty. Natomiast kandydat KO wziął udział "Arenie Prezydenckiej" w Lesznie, podczas której odpowiadał na pytania dziennikarzy z ok. 20 redakcji telewizyjnych, radiowych i internetowych. Dotyczyły one m.in. związków partnerskich, polityki zagranicznej, reformy edukacji czy oceny rządów PiS.