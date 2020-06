Andrzej Duda agituje dziś w Stalowej Woli. Na Podkarpaciu przekonywał, że chce by Polska czerpała swoją siłę z tradycji opartej na chrześcijaństwie i jednocześnie tradycji, która „każe nam myśleć nowocześnie”.

Zapewnił, że państwo utrzyma w planie inwestycje pokroju CPK, czy przekopu Mierzei Wiślanej.

- mówił prezydent.

Zachwalał ideę Centralnego Portu Komunikacyjnego, który wedle jego oceny przyczyni się do umocnienia miejsca Polski „w przestrzeni europejskiej”.

Będziemy mieli wielki port komunikacyjny, będziemy mieli nową komunikację w naszym kraju - chociażby wspomniane wielokrotnie 1800 km linii kolejowych – zapewniał Duda. Chwalił też plan przekopu Mierzei Wiślanej. W tym przypadku mówił o „elemencie budowania naszej suwerenności”.

Mówił o trudnym starcie w nową przyszłość po epidemii koronawirusa. Chwalił rząd, który w obliczu epidemii podejmował „od początku do końca mądre decyzje”. Podkreślał, że w dobie kryzysu państwo wpłaciło „miliardy złotych na ratowanie miejsc pracy” w ramach tarczy antykryzysowej.

Padła też ważna obietnica wyborcza – Duda obiecał specjalny bon turystyczny w kwocie 500 złotych na każde dziecko. Rodziny miałyby z niego skorzystać jeszcze w te wakacje.

Według niego te środki poprawią sytuację polskich rodzin, ale też dotkniętej skutkami pandemii polskiej branży turystycznej.

Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, to będzie 500 zł na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane