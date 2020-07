Co oznacza 8 gwiazdek, ***** ***? Finisz kampanii wyborczej

Co oznacza 8 gwiazdek zapisanych w ten sposób: ***** ***? Kampania prezydencka tuż przed wyborami prezydenckimi upłynęła pod znakiem ośmiu gwiazdek. Co one tak naprawdę znaczą i skąd się wzięły?

Osiem gwiazdek, zapisywanych jako 5 razy gwiazdka, spacja, 3 gwiazdki, pod koniec kampanii prezydenckiej było widocznych na wiecach wyborczych, a także w mediach społecznościowych. Co oznacza ***** ***?

Najprościej rzecz ujmując, to ocenzurowana wersja hasła krytykującego Prawo i Sprawiedliwość w wulgarny sposób. Twórcy tego znaku mieli na myśli 5 liter: j, e, b, a, ć oraz p, i, s. 8 gwiazdek to oczywiste nawiązanie do Ruchu Pięciu Gwiazd we Włoszech. W Polsce mamy gwiazd aż o 3 więcej.

***** ***, skąd się to wzięło?

Symbol ośmiu gwiazdek nie jest jeszcze powszechnie znany i być może dlatego podczas jednego z ostatnich wieców przed ciszą wyborczą Andrzej Duda zrobił sobie selfie z młodym człowiekiem ubranym w koszulkę z symbolem ***** ***. Sam prezydent po czasie zorientował się - lub ktoś podpowiedział mu, co oznaczają słynne już gwiazdki - i skomentował zdjęcie opublikowane w sieci. Prezydent zapewnił na twitterze, że nie odmawia zdjęć nikomu. - Nigdy to się nie zdarzyło - podkreślił Duda.

8 gwiazdek można znaleźć także w najnowszym teledysku do piosenki Taco Hemingwaya „Polskie tango”.