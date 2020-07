Debata prezydencka w Końskich ma odbyć się 6 lipca, rozpoczęcie przewidziano na godz. 21. TVP i sztab Dudy zachwalają niestandardowy format debaty – z niewielkim zaangażowaniem prowadzącego, a szeroką interakcją z publiką.

Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, w tej debacie przewidziano po pięć pytań od publiczności w hali i kolejne pięć od internautów. W drugim z przypadków takowe należy wysyłać na adres debataprezydencka2020@tvp.pl.

Kandydaci mieliby zmierzyć się w lokalnej hali widowiskowo-sportowej. Jak ustalił branżowy serwis, prace przygotowawcze ruszą już jutro. TVP podkreśla, że to nowatorski pomysł na debatę, wzorowany na formule ze Stanów Zjednoczonych. Zakłada niewielki udział redaktora-moderatora i znacznie większy publiczności.

To najbardziej demokratyczna formuła, wprowadzamy ją po raz pierwszy z takim właśnie przekonaniem. To widzowie decydują, o co zapytają kandydatów a nie dziennikarze tej czy innej redakcji