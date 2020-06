Debata prezydencka z udziałem 11 kandydatów na ten urząd odbyła się w środę 17 czerwca w siedzibie TVP w Warszawie. Kandydaci na prezydenta odpowiadali na pytania z takich dziedzin jak: polityka zagraniczna, wewnętrzna, społeczna, gospodarcza i "świat wartości". W pewnych momentach było również zabawnie. Jako pierwszy show skradł Stanisław Żółtek. Kandydat zakpił z PiS-u na antenie TVP, mówiąc o ''menelowym plus''.

Jakieś 500 plus, kolejne 1000 plus, 5000 plus, jakieś bony turystyczne. Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Że może menelowe plus by jeszcze wrzucili, bo to też są głosy wyborcze