Na najbliższą środę 17 czerwca na godz. 21 zaplanowana jest debata prezydencka. Jej organizatorem jest Telewizja Polska, transmitować ją będą TVP 1 oraz TVP Info, podobnie jak pierwszą debatę, która odbyła się 6 maja (kilka dni przed pierwotnym terminem wyborów). Udział w debacie weźmie prawdopodobnie cała jedenastka kandydatów w wyścigu o fotel prezydencki.

Debata w TVP. Kontrowersyjne zasady

Serwis Na Temat poznał treść zaproszenia, jakie TVP wystosowała do sztabu Rafał Trzaskowskiego (można domniemywać, iż pozostali uczestnicy również je otrzymali). Zawarto w nim reguły, na których opierać się będzie przebieg debaty. Jest wśród nich jeden kontrowersyjny zapis - konkretnie pkt. 9:

Czas wypowiedzi Kandydatów będzie mierzony i wizualizowany w studio. Koniec czasu wypowiedzi będzie sygnalizowane "dzwonkiem - efektem audio. Odpowiedzi nie na temat mogą być przerywane przez prowadzącego (nawet wielokrotnie), kosztem czasu przysługującego kandydatowi. Wypowiedzi nie będą wstrzymywane za pomocą wyłączenia mikrofonu, za wyjątkiem sytuacji, w której mówca swoją wypowiedzią naruszy prawo. O tym czy dochodzi do złamania prawa będzie decydować wydawca programu przebywający w trakcie programu w reżyserce Studia 5

- czytamy. Oznacza to, iż prowadzący Michał Adamczyk (ten sam, który moderował debatę 6 maja) będzie mógł wtrącić się i przerwać wypowiedź danego kandydata, jeśli uzna, że nie dotyczy ona poszczególnego wątku debaty. Będzie się to odbywało kosztem czasu, który przysługuje uczestnikowi. Przypomnijmy, że w majowej debacie Adamczykowi nie przysługiwała taka możliwość.

To nie wszystko. "Gazeta Wyborcza" informuje też, że rygorystyczne zasady będą obowiązywać otoczenie kandydatów. "Powołując się na <<względy bezpieczeństwa>> i <<ryzyko zakażenia>>, TVP zastrzega też, że kandydatom nie będą mogli towarzyszyć członkowie ich komitetów wyborczych i zabronione będzie "wnoszenie do studia jakichkolwiek przedmiotów czy rekwizytów". Kto to będzie sprawdzał? Nie wiadomo. Kandydat będzie mógł mieć jedną osobę towarzyszącą, ale bez prawa wejścia do studia"- czytamy w "GW".

Wybory prezydenckie 2020

Wybory prezydenckie mają się odbyć w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna (choć biorąc po uwagę sondaże coraz bardziej prawdopodobna) II tura zaplanowana jest na 12 lipca. Głosowanie odbędzie się w systemie hybrydowym - częściowo korespondencyjnie, a częściowo w lokalach wyborczych przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

W wyborach startują: ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda (popierany przez PiS), Rafał Trzaskowski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Robert Biedroń (Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja), Waldemar Witkowski (Unia Pracy) oraz kandydaci niezależni: Szymon Hołownia, Paweł Tanajno, Stanisław Żółtek, Mirosław Piotrowski i Marek Jakubiak.

RadioZET.pl/Na Temat/wyborcza.pl