Dr Mirosław Oczkoś: Żaden z kandydatów nie może spać spokojnie

- Jeżeli duże miasta przekroczą siebie z I tury, to Trzaskowski zyskuje. Jeżeli nie przekroczą a była mobilizacja na wsiach, to prawdopodobnie Duda zostanie prezydentem – mówi gość Wieczoru Wyborczego Radia ZET, ekspert ds. marketingu politycznego dr Mirosław Oczkoś z SGH. Jego zdaniem żaden z kandydatów nie może spać spokojnie.

Według sondażu exit poll, w II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc., a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. Różnica między kandydatami jest minimalna.

- Z podziwem patrzę na sztab Andrzeja Dudy, który krok po kroku przygotował, co się będzie działo bez względu na to, jaki będzie wynik. Prezydent wychodzi, już jest zwycięzcą, dziękuje i zaprasza Trzaskowskiego. Tak się gra – komentuje gość Joanny Komolki.

Dr Oczkoś ocenia, że sytuacja jest „trochę dziwna”.

- Kiedy cisza przestała być ciszą, to ludzie w lokalach jeszcze głosowali. Nie wiem czy nie powinna być przedłużona o jakieś 15 minut – uważa ekspert.

Doktor Oczkoś dodaje, że „jabłko w tym koszu jest zepsute a każdy z prezydentów będzie obarczony…, że z nieprawego łoża coś tam będzie”. Specjalista ds. marketingu politycznego ocenia, że przedstawianie Andrzeja Dudy jako zwycięzcy to przemyślana taktyka, żeby nie wywołać protestów.

- To taktyka gotowania żaby – jak jest pomału, to żaba się gotuje. Jak do wrzątku to jest wybuch społeczny. Po brutalnej kampanii nagłe przeistoczenie się to bardzo przemyślana strategia, żeby niezadowoloną część zatrzymać w domach – komentuje gość Joanny Komolki.