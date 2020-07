Lidia Staroń, niezależna senator, a w przeszłości polityk Platformy Obywatelskiej, zaapelowała przed II turą wyborów prezydenckich o głosowanie na Andrzej Dudę. - Obu kandydatów dzielą ogromne różnice w sprawach fundamentalnych, a wybór nie sprowadza się jedynie do wyboru kandydata partii, ale przede wszystkim wyboru, jaka będzie Polska. (…) To zrobi nasz głos, Twój głos. I dlatego bliżej mi do obecnego prezydenta pana Dudy. Będę na niego po prostu głosowałać - powiedziała.

Lidia Staroń w rozmowie z TVP Info stwierdziła, że Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który niespełnia obietnic wyborczych. W szerszym wystąpieniu przypomniała, jak była w Platformie Obywatelskiej. Jej zdaniem partia blokowała inicjatywy, które miały pomóc ''zwykłym ludziom''.

Jak słyszę ten potok słów z ust wiceprzewodniczącego PO, który nawet nie pamięta, że był posłem, działaczem partii, wtedy przypominam sobie wielokrotne publiczne obietnice najważniejszych polityków PO, których nie tylko nie mieli zamiaru zrealizować, ale ta partia aktywnie utrudniała mi działania na rzecz zwykłych ludzi (..) Prze lata udało mi się wiele zmienić, ale nie przy wsparciu PO, ale wbrew partii, która blokowała zmiany przepisów korzystnych dla milionów ludzi

- cytuje słowa Staroń prawicowy portal wpolityce.pl.

Niezależna senator oceniła, że niedzielna druga tura wyborów prezydenkich to wybór między uczciwością, wiarygodnością w życiu publicznym a państwem, które stoi po stronie układów. - W końcu, to wybór między tożsamością, a brakiem korzeni i relatywizacją rzeczywistości, i działaniem zgodnie z zasadą mądrości etapu - dodała.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w najbliższą niedzielę. O urząd prezydenta ubiegają się obecny prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski. W I turze otrzymali oni odpowiednio: 43,5 proc. oraz 30,46 proc. głosów.

RadioZET.pl