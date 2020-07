Nad Bałtykiem zabrakło kart do głosowania. ”Rezerwy uruchamiamy co chwilę”

Druga tura wyborów prezydenckich trwa w całej Polsce. W miejscowościach turystycznych na Pomorzu, m.in. w Krynicy Morskiej, Jastrzębiej Górze, Ustce, Helu, Sopocie zabrakło kart do głosowania. Komisje uruchomiły rezerwy.

Wyborcy, którzy planując wyjazd wakacyjny wcześniej pobrali ze swojego urzędu gminy lub miasta zaświadczenie o prawie do głosowania, mogą oddać swój głos w dowolnie wybranym lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej.

Od niedzielnego poranka kolejki chętnych do głosowania ustawiają się przed lokalami wyborczymi w miejscach odwiedzanych przez turystów.

Jak powiedział komisarz wyborczy w Słupsku Tomasz Kowalczyk, komisje wyborcze zlokalizowane w popularnych kurortach nadmorskich wydają rezerwowe karty do głosowania. - Rezerwy kart uruchamiamy w zasadzie co chwilę. W gminach i miejscowościach nadmorskich, takich jak Jastarnia, Hel, Władysławowo Ustka, Lębork. Niektóre gminy zgłosiły się już do nas po raz drugi - wyjaśnił.

Do podobnej sytuacji doszło w miejscowościach turystycznych w Małopolsce. W Krynicy-Zdroju i Zakopanem już przed południem uruchomiono rezerwy kart do głosowania.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Jak wygląda karta do głosowania?

Wybory 2020. Frekwencja w miejscowościach turystycznych

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, na godzinę 12.00 najwyższą frekwencję w Polsce odnotowano w Krynicy Morskiej (pow. nowodworski), gdzie zagłosowało 52,36 proc. uprawnionych. Tam również uruchomione zostały rezerwy kart.

Rzeczywiście w miejscowościach nadmorskich odnotowujemy wysoką frekwencję. Oprócz Krynicy Morskiej, rezerwy kart wyborczych uruchomiliśmy już między innymi Sopocie i Stegnie, czyli w tych typowo turystycznych miastach

– powiedziała zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku Julia Kuciel.

Według danych PKW frekwencja na godz. 12 w II turze wyborów prezydenckich wyniosła na Pomorzu 24,28 proc. Do tego czasu najwięcej uprawnionych poszło do urn w powiecie puckim- 30,74 proc., następnie w powiecie nowodworskim - 30,71 proc. oraz w Sopocie- 29,90 proc. Najmniej osób zagłosowało do tej pory w powiecie sztumskim - 18,23 proc.

Druga tura wyborów prezydenckich rozpoczęła się w niedzielę o godzinie 7. Startują w niej Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Do zakończenia głosowania o godzinie 21 trwa cisza wyborcza.

RadioZET.pl/PAP