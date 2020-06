Niespodziewany ruch Dudy. Tak chce ocieplić wizerunek po aferze z LGBT?

Burza wokół tematu LGBT nie cichnie. Andrzej Duda od kilku dni systematycznie podsyca emocje. W poniedziałek znów mówił o szkodliwości „ideologii LGBT” i nawiązywał do komunizmu. Po wiecu rozmawiał natomiast z jednym z homoseksualistów, którzy protestowali w Lublinie. „Powiedziałem, że jako gej czuję się zaszczuty przez kampanię nienawiści jaką prowadzi on i jego partia. Zaprosił mnie do Pałacu Prezydenckiego” – napisał aktywista.

Andrzej Duda od kilku dni wywołuje niemałe poruszenie swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami dot. LGBT. Zaczęło się o od podpisania Karty Rodziny, później było głośne wystąpienie w Brzegu, gdzie Duda bronił Jacka Żalka i jego słów: „LGBT to nie ludzie”. - Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – mówił wtedy prezydent. Dodał, że nigdy nie zgodzi się na „neobolszewizm” i „ideologizowanie” oraz „pranie mózgów” dzieci. Te słowa Dudy odbiły się zresztą szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również w światowych mediach. Duda tłumaczył potem, że jego wypowiedzi zostały wyrwane z kontekstu, co jednak zagranicznych dziennikarzy nie przekonało.

W poniedziałek Duda znów, tym razem w Lublinie, mówił o szkodliwości „ideologii LGBT”. - Rodzice mają prawo do ochrony własnego dziecka przed wpływem ideologii sprzecznej z ich przekonaniami. Kto chce naruszać to prawo, łamie polską Konstytucję. Ja się na to nie zgadzam. Musimy przetrwać ten ideologiczny huragan, tak jak przetrwaliśmy wiele innych – mówił do zgromadzonych.

Tych słów, oprócz zwolenników Dudy, słuchali w Lublinie również ci, którzy stanowczo sprzeciwiają się tego typu wypowiedziom. Na wiecu pod tęczowymi flagami protestowała grupa osób z transparentami „Andrzej Duda to obłuda”, "Jesteśmy ludźmi, nie ideologią", "Homofobia zabija", "Duda, przeproś za Czarnka” czy "Zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo".

Jeszcze tego samego dnia na Twitterze pojawił się wpis Bartosza Staszewskiego, aktywisty LGBT. "Podczas wiecu w Lublinie prezydent podszedł do mnie i rozmawialiśmy. Powiedziałem, że jako gej czuje się zaszczuty przez kampanię nienawiści jaką prowadzi on i jego partia. Skończyło się na tym, że zaprosił mnie do Pałacu Prezydenckiego. Dane przekazałem jego służbie. Czekam" – napisał. - Ustalimy dogodny termin na rozmowę - mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W sieci nie brakuje już komentarzy do całej sytuacji. Część internautów sugeruje, że zaproszenie homoseksualisty do Pałacu Prezydenckiego jest próbą ocieplenia wizerunku przed wyborami prezydenckimi. "Lepiej nie dać się wykorzystywać w tej kampanii. Ten Pan już pokazał swoje prawdziwe oblicze", "Nie ma sensu tam iść. W TVP pokażą uściski dłoni, że słowa prezydenta wyrwano z kontekstu, że nie jest przeciwko ludziom, z którymi rozmawia, że jest przeciwko ideologii. Z powodów kampanijnych rozpętali nagonkę, z której teraz rakiem próbują się wycofać. Nie ma co im pomagać", "Niestety, ale będzie chciał cię wykorzystać propagandowo, aby pokazać, że jednak jest »ludzki« bo zaprosił geja do pałacu" - można przeczytać w komentarzach.

RadioZET.pl/Twitter/PAP