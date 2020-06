Duda mówił, że przez ostatnie pięć lat pokazał, co potrafi i dlatego dzisiaj są programy 500 plus i "Dobry start", jest obniżony wiek emerytalny i jest 13. emerytura gwarantowana ustawowo, a także są realizowane inwestycje.

"To jest wszystko to, co zostało zrealizowane w ostatnich latach jako zobowiązania wyborcze. Oczywiście są jeszcze takie elementy tamtego programu, które do dzisiaj nie zostały zrealizowane, dlatego też proszę jeszcze o czas na ich realizację, ale nigdy do tej pory nie było tak, żeby tak wiele zobowiązań zostało zrealizowanych tak ważnych, tych najbardziej oczekiwanych i tych których najbardziej żądano, bo te właśnie zrealizowane zostały" - powiedział Duda.

Andrzej Duda w Wieluniu. Przeciwnicy prezydenta z transparentami

"Chcę taką politykę kontynuować, politykę poważnego traktowania państwa, moich rodaków (...). Mogę przychodzić, patrzeć państwu w oczy, stać i rozmawiać, bo mam świadomość tego, że dotrzymałem słowa i gwarantuję państwu, że dalej będzie to słowo dotrzymane i dlatego proszę o poparcie" - mówił do mieszkańców Duda.

Podkreślił, że chce, aby Polska nadal rozwijała się dynamicznie z ukierunkowaniem na zwykłego obywatela i na polską rodzinę, która jest "ponad wszystko".

Na wiecu w Wieluniu pojawili się także przeciwnicy prezydenta z transparentami z napisem "Wieluń nie chce Dudy!!!". Scena, na której przemawiał Andrzej Duda była dokładnie strzeżona przez funkcjonariuszy policji i odseparowana od protestujących osób.

RadioZET.pl/ PAP/ Twitter