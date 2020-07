Polacy szturmują lokale wyborcze. PKW podaje fenomenalne dane o frekwencji

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2020 do godziny 17 wyniosła w skali całego kraju 52,10 proc. - poinformował na konferencji przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Dla porównania, w pierwszej turze wyborów 28 czerwca frekwencja wyborcza na godzinę 17 wynosiła 47,89 proc. Z kolei w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku frekwencja wyborcza o tej porze to 40,51 proc.

Frekwencja wyborcza na godzinę 17

PKW informację o frekwencji na godz. 17 podała na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju. - Według stanu na godz. 17 liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wyniosła 29 mln 359 tys. 152 osoby. Wydano karty do głosowania 15 mln 295 tys. 512 osobom uprawnionym – precyzował Marciniak.

Na godz. 17 najwyższa frekwencja była w województwach: mazowieckim - 55,55 proc., małopolskim - 54,58 proc. i łódzkim - 52,96 proc. Z kolei najniższą frekwencję na godz. 17 odnotowano w województwach: opolskim - 46,20 proc., warmińsko-mazurskim - 48,65 proc. i lubuskim - 49,91 proc.

Spośród dużych miast najwyższą frekwencję wyborczą zanotowano do godz. 17 w Warszawie - 57,69 proc., Zielonej Górze - 57,24 proc. i Poznaniu - 55,8 proc. Najniższą frekwencję zanotowano w Gdańsku - 50,98 proc., Katowicach 51,71 proc. i ex aequo w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi - 51,91 proc.

Frekwencja wyborcza w drugiej turze wyższa niż w pierwszej?

Pierwsze dane o frekwencji PKW podała po godzinie 13. Już wtedy dane z godziny 12 wskazywały, że frekwencja wyborcza w porównaniu z tą w pierwszej turze wyborów prezydenckich wzrosła. - Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, czyli liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 147 064 osoby. Wydano karty do głosowania 7 209 052 osobom uprawnionym do głosowania, co stanowi 24,73 procent w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - mówił przewodniczący PKW. W pierwszej turze wyborów frekwencja wyborcza podana przez PKW na godzinę 12.00 wyniosła 24,08 procent uprawnionych do głosowania. Jak podkreślał Marciniak, oznacza to, że w II turze do południa głosowało o około 100 tysięcy osób więcej niż dwa tygodnie wcześniej.

