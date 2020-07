"Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI" - napisała amerykańska ambasador Georgette Mosbacher w odpowiedzi na wpis europosłanki Beaty Mazurek. Polityk PiS napisała, że Rafał Trzaskowski unika debaty z Andrzejem Dudą, bo woli "ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie".

Kampania wyborcza w Polsce wchodzi w decydującą fazę. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca 2020 roku. Do ciszy wyborczej pozostało zaledwie kilka dni. Nadal jednak nie wiemy, czy Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zmierzą się we wspólnej debacie.

Dziś wieczorem odbędą się dwie debaty - organizowana przez TVP w Końskich, w której udział weźmie Andrzej Duda, i arena prezydencka w Lesznie, na której wystąpi Rafał Trzaskowski. Sztaby kandydatów oskarżają się wzajemnie o tchórzostwo i unikanie publicznej konfrontacji.

Beata Mazurek o Trzaskowskim: woli ustawioną debatę w WSI 24

Europosłanka PiS Beata Mazurek napisała wczoraj na Twitterze, że "Rafał Trzaskowski boi się debaty z Polakami". - Woli ustawioną debatę w WSI 24 i niemieckim Onecie. To przykład pogardy dla wyborców z mniejszych miejscowości. Mieszkańcy Końskich i Polacy już niedługo wystawią mu rachunek - stwierdziła posłanka PiS.

Na słowa porównujące telewizję TVN do WSI (Wojskowe Służby Informacyjne) szybko i ostro zareagowała amerykańska ambasador Georgette Mosbacher.

- Dobrze Pani wie, że szerzy Pani coś, co jest absolutnym kłamstwem, sugerując że TVN to WSI. Powinna się Pani wstydzić. To jest poniżej godności osoby, która reprezentuje Polaków - napisała.

Mazurek nie zamierza się jednak ze swoich słów wycofać i przeprosić.

- A.Macierewicz pytany o twierdzenia raportu, że ITI powstał dzięki wojskowym służbom PRL, Macierewicz odesłał do wyjaśnień G. Żemka (taj. wsp.WSI), byłego dyr.FOZZ, przyznał on, że był agentem służb wojska PRL (...) W raporcie napisano m.in, że wywiad wojskowy PRL "podejmował wysiłki powołania firmy telewizyjnej". Celem powołania tego rodzaju firmy miało być ułatwienie plasowania agentury na Zachodzie. Pozwany przez TVN wygrał - skwitowała Mazurek.

RadioZET.pl