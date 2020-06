Wybory prezydenckie 2020. W których regionach zalecane będzie głosowanie korespondecyjne? - W piątek będę mógł podać rekomendacje dla PKW ws. głosowania korespondencyjnego. Myślę, że będzie to dotyczyć pojedynczych gmin, gdzie jest najwięcej osób chorych - poinformował w czwartek minister na antenie Polskiego Radia zdrowia Łukasz Szumowski.

Szumowski dodał, że obecnie trwają analizy dotyczące m.in. zapadalności na koronawirusa.

Dopytywany, czy będą takie gminy, w których zarekomenduje taki sposób głosowania, Szumowski odparł: "myślę, że będą". Dodał jednak, że - jego zdaniem - będą to "pojedyncze gminy".

- wskazał.

Szef MZ podkreślił jednocześnie, że w stosunku do obecnej sytuacji epidemiologicznej jest realistą.

Wiem, że są ogniska, wiem, że te ogniska będą się pojawiały, dopóki nie będziemy mieli szczepionki (...), co jakiś czas będziemy słyszeli, że ten czy inny zakład pracy czy takie środowisko jest w kwarantannie i tak będziemy żyli jeszcze do końca roku - albo do wiosny, do lata