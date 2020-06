Wybory 2020. Rafał Trzaskowski ogłosił swoje hasło wyborcze

"Silny Prezydent. Wspólna Polska" to hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego. Politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali także, że zebrali już blisko 400 tys. podpisów poparcia.

Hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego to "Silny Prezydent. Wspólna Polska". Jak przekazała posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz, zaprezentowane hasło "jest odpowiedzią na to, co słychać na ulicach polskich miast i miasteczek".

- Po jednej stronie stoi Rafał Trzaskowski, który staje w obronie Konstytucji RP. Po drugiej Andrzej Duda, który przysięgał na Konstytucję, a potem ją wielokrotnie łamał - mówiła Gasiuk-Pihowicz.

- Potrzeba nam Prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce - przekonywała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

- Dziękujemy za ogromny entuzjazm, który płynie do nas z całej Polski. Zbliżamy się do 400 tys. podpisów i ta liczba ciągle rośnie - poinformował poseł Cezary Tomczyk.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie na niedzielę 28 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin rejestracji komitetów wyborczych minął w piątek 5 czerwca, a 10 czerwca mnie termin rejestracji nowych kandydatów, do czego potrzebne jest minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla danej kandydatury.

