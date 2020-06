Duda reaguje na list Heleny Biedroń. Wycofa się ze swoich wypowiedzi o LGBT?

Andrzej Duda swoimi kontrowersyjnymi wypowiedziami dot. LGBT wywołał poruszenie w Polsce i za granicą. Zaczęło się, gdy z dumą podpisał Kartę Rodziny, później było głośne wystąpienie w Brzegu, gdzie Duda bronił wyrzuconego z TVN Jacka Żalka i jego słów: „LGBT to nie ludzie”. - Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – mówił wtedy prezydent. Dodał, że nigdy nie zgodzi się na „neobolszewizm” i „ideologizowanie” oraz „pranie mózgów” dzieci.

W poniedziałek Duda znów, tym razem w Lublinie, mówił o szkodliwości „ideologii LGBT”. Na wiecu byli obecni nie tylko zwolennicy głowy państwa, ale też ci, którzy sprzeciwiają się homofobii – wśród nich aktywista Bartosz Staszewski. On sam jeszcze tego samego dnia poinformował na Twitterze, że udało mu się porozmawiać z Dudą, który potem zaprosił go do Pałacu Prezydenckiego.

Helena Biedroń spotka się z Dudą

Nie tylko jego, bo jak dowiedzieliśmy się we wtorek, do Pałacu Prezydenckiego zaproszeni zostali też Robert Biedroń i jego matka, Helena Biedroń. Przypomnijmy, że Helena Biedroń odczytała w poniedziałek list do Dudy, w którym w imieniu matek osób LGBT zaapelowała o niekrzywdzenie ich dzieci, bo – jak dodała – to, co Duda o nich mówi, potwornie je boli. "Krzywdzi też mojego syna, podobnie jak inne dzieci, których jesteśmy rodzicami, a politycy odbierają im człowieczeństwo. A to są nie tylko nasi synowie, córki, ale często też bracia i siostry, członkowie naszych rodzin, nasi przyjaciele i znajomi" - pisała Helena Biedroń w liście.

Jeszcze w poniedziałek sam Robert Biedroń sugerował spotkanie z Dudą. - Chętnie spotkam się, przyjdę z moją mamą, z moim partnerem porozmawiam z prezydentem Dudą, jak żyje się z osobą LGBT. Panie prezydencie, proszę o spotkanie, przyjdę z moją mamą. Pan powie mojej mamie, że wychowała kogoś innego, niż człowieka, tak jak pan to powiedział, albo wyjaśnimy sobie te sprawy – apelował na antenie TVP kandydat Lewicy na prezydenta.

Spotkanie Andrzeja Dudy, Roberta Biedronia, Heleny Biedroń i Bartosza Staszewskiego, ma się odbyć w środę o 11.30.

RadioZET.pl