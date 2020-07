Trzaskowski walczy o głosy. W piątek pojawi się w 4 miastach

Rafał Trzaskowski, jak i Andrzej Duda nieustannie walczy o głosy. Kandydaci jeżdżą po Polsce i przekonują rodaków do swojego programu wyborczego. W piątek, 3 lipa Rafał Trzaskowski ma zaplanowane cztery spotkania.

Rafał Trzaskowski. Piątkowa trasa kandydata KO

Jak poinformował sztab Rafała Trzaskowskiego, kandydat KO w ramach kampanii wyborczej spotka się z mieszkańcami Skierniewic, Zgierza, Łodzi, a także Zduńskiej Woli.

Spotkanie w Skierniewicach zaplanowano na godzinę 10:30. Trzaskowskiego będzie można spotkać przy Rynku przed Ratuszem. Następnie kandydat KO wybierze się do Zgierza. Tam rozpoczęcie spotkania o 13:40 na Placu Kilińskiego. Po tym wiecu Trzaskowski uda się do Łodzi. Przemówi o 17 w OFF Piotrowska. Pod koniec dnia kandydat na prezydenta RP wyruszy do Zduńskiej Woli. Spotkanie zaplanowane jest na 19:30 na Wysepce w Parku im. S. Złotnickiego.

