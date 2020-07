Jacek Sasin komentował dziś w Radiowej Jedynce wynik wyborów prezydenckich i pierwsze krytyczne podsumowania w obozie opozycji. - Rozumiem, że opozycja będzie szukała przyczyn porażki wszędzie, tylko nie we własnych szeregach i własnej polityce, którą prowadzi od lat. Nie ma oferty dla Polaków, prowadzi wyłącznie politykę agresji - stwierdził wicepremier aktywów państwowych.

Sasin nawiązał też do mediów, oskarżając je o nierówny dystans wobec obu kandydatów w kampanii przed wyborami prezydenckimi. Mówił o jawnym sprzyjaniu kandydatowi KO, Rafałowi Trzaskowskiemu.

Opozycja nie może w żaden sposób szukać powodów porażki poza sobą. Powinna ona skłonić opozycję do refleksji. Apelowałbym do opozycji, by się opanowała, by zaczęła myśleć kategoriami normalnej rywalizacji politycznej, a nie gry