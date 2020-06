Agitacja polityczna na Jasnej Górze w wykonaniu wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Nagranie z wystąpienia wicepremier - która przemawiała do wiernych z ambony – szybko obiegło sieć. Sama Emilewicz broni się mówiąc, że nie przekroczyła swoich uprawnień.

Agitacja polityczna na Jasnej Górze w Częstochowie. Wicepremier Jadwiga Emilewicz w niedzielę przemawiała z ambony do wiernych, zebranych w sanktuarium Matki Boskiej. Wystąpienie nie umknęło uwadze polityków opozycji oraz internautów. Wszystko działo się podczas mszy, w której minister rozwoju wzięła udział.

"Pani minister Emilewicz poagitowała sobie z ambony na Jasnej Górze” – napisał jeden z użytkowników Twittera, zamieszczają fragment wideo z przemówienia Emilewicz. Agitację w wykonaniu minister skomentował również Dariusz Joński z Inicjatywy Polskiej. "Pani minister agituje z ambony na Jasnej Górze, a TVP transmituje wystąpienie kampanijne! Upadek wszystkich wartości!" – napisał w mediach społecznościowych. Do sprawy odniosła się także posłanka Lewicy Joanna Scheurig-Wielgus.

"To się dzieje naprawdę. Wicepremier polskiego rządu – Jadwiga Emilewicz - przemawia w kościele stojąc na ołtarzu. I niech mi ktoś powie, że to normalna sytuacja, a państwo jest świeckie! Państwo będzie świeckie wtedy gdy rządzić będzie Lewica. Pamiętajcie o tym za tydzień" – napisała na Twitterze. Ostre słowa krytyki dorzucił też Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta w wyborach 2020. "Ewangelistka Emilewicz na Jasnej Górze bez cienia zażenowania z ambony namawia do głosowania na Andrzeja Dudę. Całość w ramach świętej misji transmituje TVP" - podkreślił.

Przypomnijmy, że dwa dni temu Episkopat wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że nie angażuje się w trwającą kampanię wyborczą.

Emilewicz przemawia do wiernych z ambony na Jasnej Górze

Wicepremier Jadwiga Emilewicz stwierdziła na antenie TVN24, że w jej wystąpieniu nie było nic niestosownego. Jak twierdzi, nie było ono agitacją polityczną ponieważ nie padło tam nazwisko kandydata na prezydenta w wyborach 2020. Ponadto Emilewicz dodała, że nie przekroczyła granic związanych z wolnością religijną i polityczną, a słowa z ambony kierowane były do przedsiębiorców z okazji Dnia Przedsiębiorcy.

Mała przedsiębiorczość to dobroczynne koło naszej wspólnoty, generuje podstawy rozwoju i wzrostu naszego kraju

– miała mówić na Jasnej Górze wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Wicepremier, która od soboty przebywa z wizytą w województwie śląskim, wzięła w niedzielę udział we mszy świętej w intencji środowisk gospodarczych, zorganizowanej w najważniejszym polskim sanktuarium przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W niedzielę po raz piąty obchodzony jest w Polsce Dzień Przedsiębiorcy.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/TVN24/tenpoznan.pl/Twitter