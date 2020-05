Liderzy Zjednoczonej Prawicy: Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro odnieśli się do chaosu wokół nowego terminu wyborów prezydenckich. PiS i koalicjanci zrobią wszystko, by wybory odbyły się 28 czerwca. - Nie ma innej możliwości przeprowadzenia zmian. Ci którzy to proponują sieją zamęt i za nic mają Konstytucję, choć się na nią powołują - oświadczył Kaczyński.