Duda straszy ideologią LGBT. Kartą Rodziny chce „obronić małżeństwa i dzieci”

Karta Rodziny została w środę przed południem podpisana przez starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę. Mowa w niej m.in. o gwarancji świadczeń prorodzinnych i wsparciu finansowego rodziny. Podczas konferencji prasowej Duda podkreślał, że zobowiązuje się "chronić rodzinę" – związek kobiety i mężczyzny.

Karta Rodziny to obrona instytucji małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. To wynika expressis verbis z zapisów Konstytucji. Nie mam wątpliwości, że adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nie może zostać wprowadzona

- mówił. Jak stwierdził, "rodzice bardzo dobrze wiedzą, jak uczyć swoje dzieci w tym zakresie". Duda przekonywał, że rodzice mają prawo do weryfikacji tego, w jaki sposób szkoła prowadzi edukację seksualną. - Trzeba chronić dzieci przed propagowaniem ideologii LGBT w instytucjach publicznych. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci wedle swoich przekonań i nikt nie powinien w to ingerować. Nikt nie ma prawa narzucać, jak rodzice mają wychowywać swoje dzieci - powiedział. - Karta rodziny pokazuje właśnie te podstawowe elementy, w których ja zobowiązuję się chronić rodzinę jako taką i chronić interesy rodziny - dodał.

Wcześniej portal wPolityce.pl zapowiadając podpisanie Karty Rodziny, powoływał się na słowa "osoby znającej kulisy przygotowań do uroczystości", cytując: "Będzie to wydarzenie, które wyraźnie uwypukli oś kampanii urzędującego prezydenta - obrona dzieci, rodziców, rodziny i społeczeństwa przed skrajnymi eksperymentami. Dzień przed Bożym Ciałem, a następnie długim weekendem, zwykle rodzinnie spędzanym, prezydent Andrzej Duda odpowie w ten sposób na skrajną Kartę LGBT".

Karta Rodzina – co znajduje się w dokumencie?

Jako pierwszy punkt "karty rodziny" Duda wymienił w środę politykę wsparcia finansowego dla rodzin. W tym kontekście wymienił funkcjonujące już programy – 500 plus, wyprawkę szkolną 300 plus oraz program Mama plus.

- Karta Rodziny to wsparcie finansowe, a także gwarancja programów, które zostały już wprowadzone, karta pokazuje podstawowe elementy, które zobowiązuję się chronić - powiedział Duda. - Pierwszy punkt to jest właśnie wsparcie finansowe, a podpunkt to gwarancja świadczeń prorodzinnych - dodał.

