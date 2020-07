Wybory prezydenckie 2020. Kinga Duda zabrała głos podczas wieczoru wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. - Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści, absolutnie nikt - powiedziała córka prezydenta.

Druga tura wyborów prezydenckich za nami. Wyniki wyborów prezydenckich według sondażu exit poll wskazują, że Andrzej Duda otrzymał poparcie 50,4 procent wyborców. Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 49,6 procent Polaków. Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 68,9 procent. Jak wskazał Ipsos, nie da się wskazać zwycięzcy II tury na podstawie wyników exit poll.

Wybory 2020. Kinga Duda apeluje o szacunek

Kinga Duda towarzyszyła ojcu podczas niedzielnego wieczoru wyborczego w Pułtusku. Córka prezydenta w mocnych słowach powiedziała, co sądzi o nienawiści. Kinga Duda zaapelowała do wszystkich, "żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu", gdyż - jak podkreśliła - "niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy, i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi, i wszyscy zasługujemy na szacunek".

Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści, absolutnie nikt

- podkreśliła córka prezydenta.

Warto przypomnieć, że Andrzej Duda w trakcie kampanii prezydenckiej przyjął napastliwą strategię wobec społeczności osób LGBT. Prezydent stwierdził że „LGBT to nie są ludzie, to ideologia”. Kontrowersyjna wypowiedź Dudy szybko obiegła zagraniczne media. Zdaniem Andrzeja Dudy, ''prawdziwa rodzina może powstać jedynie na podstawie związku kobiety i mężczyzny''.

RadioZET.pl/PAP