Konfederacja odarta z ostatnich złudzeń po orędziu Dudy. „Będziemy kibicować”

Konfederacja pozostaje stała w uczuciach. Jesteśmy pełni najlepszych nadziei, ale jednocześnie odarci z ostatnich złudzeń - skomentował poseł Grzegorz Braun podczas konferencji prasowej w Sejmie. Krzysztof Bosak stwierdził z kolei, że orędzie Dudy przypominało exposé premiera - zawierało "wątki dotyczące inwestycji w gminach, powiatach", ale zabrakło w nim informacji o "pryncypiach polityki państwowej", takich jak "obrona praw Polaków poza granicami kraju", czy "wyzwań globalnych, z którymi nasz kraj się ściera" oraz wyzwań związanych z obronnością i polityką zagraniczną.

Bosak zapowiedział, że Konfederacja będzie przypominać o postulatach ugrupowania i pytać o nie przy każdej okazji do rozmów z Dudą. Były kandydat na prezydenta zapowiedział, że politycy jego partii będą też pytać "jak jest ze sprawami, które na finiszu kampanii prezydenckiej Andrzej Duda obiecał". Przypomniał, że prezydent deklarował w kampanii m.in. "nie podpisywać ustaw podnoszących podatki". - A już mamy w Sejmie informacje m.in. o tym, że podatek cukrowy wzrasta - stwierdził Bosak.

Poseł Artur Dziambor zapowiedział, że Konfederacja będzie zwracała uwagę na decyzję prezydenta Dudy ws. "jakichkolwiek podatków" i podkreślił, że w poprzedniej kadencji Duda "nie zdołał wprowadzić kwoty wolnej od podatku w wysokości zapowiadanej w wysokości 8 tysięcy złotych, zapowiadanej w kampanii wyborczej". Poseł Michał Urbaniak zapowiedział też "monitorowanie i kibicowanie" prezydentowi Dudzie "w tym, żeby mógł zawalczyć o Polaków za wschodnią granicą, o ich prawa w państwach, takich jak Ukraina, Białoruś, czy Litwa". Urbaniak zwrócił uwagę, że prezydent ma takie możliwości i środki.

Odnosząc się do zapewnienia Polsce bezpieczeństwa, Braun zwrócił uwagę, że "czasy są niespokojne" wokół Polski oraz na Bliskim Wschodzie. Przypomniał, że w niedzielę odbędą się wybory prezydenckie na Białorusi i - jak ostrzegał - "grozi destabilizacja sąsiadującego z nami, a nie wrogiego nam z zasady, państwa".

- Wzywamy pana prezydenta, by stojąc na straży bezpieczeństwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i narodu polskiego, nie dopuścił do wyprowadzania jakichkolwiek aktywów państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem Wojska Polskiego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej - oświadczył Braun. Poseł wspomniał w tym kontekście o zapowiadanej na 15 sierpnia wizycie amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo w Polsce, od którego - jak powiedział - "zapewne pośrednio dowiemy się, na co właściwie opiewają umowy podpisywane w ostatnich latach, także przez pana prezydenta Andrzeja Dudę podczas jego wizyt zagranicznych".

RadioZET.pl/PAP