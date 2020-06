Debata w TVP była ustawiona? Bosak i Trzaskowski mówią, co poszło nie tak

Rafał Trzaskowski i dziesięciu pozostałych kandydatów w zaplanowanych na 28 czerwca wyborach prezydenckich spotkali się na prowadzonej przez jedną z twarzy "Wiadomości", Michała Adamczyka, debacie prezydenckiej w TVP. Odpowiadali na pytania dot. przyjęcia uchodźców, religii w szkole, małżeństw jednopłciowych, przyjęcia przez Polskę euro i zakupu szczepionki na koronawirusa. Pytanie o małżeństwa osób tej samej płci nawiązywało oczywiście wprost do wypowiedzi Trzaskowskiego z przeszłości, w której mówił, że jako prezydent Warszawy chciałby udzielić takiego ślubu.

- Dyskutowaliśmy o problemach, które dzisiaj nie są problemami podstawowymi, najważniejszymi w momencie, kiedy wychodzimy z epidemii – skomentował Trzaskowski na czwartkowej konferencji prasowej. Jego zdaniem TVP i PiS są "kompletnie oderwani od rzeczywistości".

Dodał, że podczas debaty nie było ani słowa o służbie zdrowia, pomocy przedsiębiorcom czy edukacji, która - w odczuciu kandydata KO - została przez Prawo i Sprawiedliwość zniszczona, co skutkuje tym, że rodzice wraz z dziećmi muszą "ślęczeć po nocach nad lekcjami". - Nie było ani słowa o środowisku naturalnym - zauważył też Trzaskowski.

Bosak: debata w TVP była ustawiona

Przypomnijmy, że po debacie w TVP zaczęły pojawiać się zarzuty, że debata została ustawiona, a Andrzej Duda znał pytania. W czwartek mówił też o tym kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. - Debata w TVP była ustawiona i tendencyjna, to stracona szansa na dyskusję, podczas której Polacy czegoś by się o nas dowiedzieli - mówił.

- Polacy nie dowiedzieli się nic na temat stanowisk kandydatów w najważniejszych bieżących sprawach - przekonywał. Wśród "straconych" zagadnień wymienił sposób radzenia sobie z kryzysem gospodarczym i w ochronie zdrowia, koncepcje na bieżącą politykę zagraniczną, europejską oraz sposoby wzmocnienia obronności państwa. Jego zdaniem wyborcom zabrakło informacji o pomysłach kandydatów na "sposób rozwiązania problemu i przyszłościowych wyzwań leżących w relacjach sojuszniczych, czy to z Amerykanami, gdzie w tej chwili negocjowane są ważne rzeczy związane z obecnością obcych wojsk, czy w ramach NATO".

Jak jednak dodał, "na szczęście mamy jeszcze inne stacje, rozgłośnie radiowe, czy prasę i apeluję do nich o prawdziwą debatę". Do kontrkandydatów zaapelował, "by nie okazali się tchórzami". - Apeluję do głównych kandydatów, którzy czują się w tej chwili tacy pewni, że wejdą do drugiej tury, do prezydenta Andrzeja Dudy i do prezydenta (Warszawy - red.) Rafała Trzaskowskiego, by nie okazywali się tchórzami, by nie uciekali od prawdziwej debaty, by przyszli do Polsatu, by przyszli do TVN, i dyskutowali, pozwolili Polakom poznać swoje poglądy - powiedział.

