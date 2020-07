Krzysztof Bosak w Radiu ZET: Nigdy nie ujawnię na kogo głosowałem

Wyniki wyborów prezydenckich 2020 exit poll pokazują, że różnica między kandydatami na prezydenta jest minimalna. Jak wynika z opublikowanych sondaży, w II turze Andrzeja Dudę poparło 50,4 procent wyborców, a Rafała Trzaskowskiego 49,6 procent głosów. Dokładność badania to 2 punkty procentowe.

Bosak w Wieczorze Wyborczym Radia ZET dodaje, że jego ugrupowanie będzie rozliczało prezydenta niezależnie od tego, kto nim będzie.

- Kandydaci dystansowali się przez lata od naszych przekonań. To, co działo się przez ostatnie 2 tygodnie, to był teatr. Od jutra znów dla PiS będziemy najgroźniejszą konkurencją a dla PO – niepoprawni politycznie, których nie lubią – komentuje lider Konfederacji.

Podważanie wyniku wyborów? - Jestem pewien, że żadna duża siła polityczna nie zaryzykuje kwestionowania wyników wyborów. Jeśli zakwestionuje, to bez przekonania i po to, żeby pobudzić swoich sympatyków – mówi Krzysztof Bosak.

Pytany przez Joannę Komolkę o mariaż między Konfederacją a PiS w 2023 roku, gość Radia ZET stanowczo deklaruje: Nie będzie żadnego mariażu. Jesteśmy konkurentami i mamy zamiar przyciągnąć do siebie rozczarowanych wyborców – dodaje. - My nie jesteśmy do kupienia – zaznacza Krzysztof Bosak.