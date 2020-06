Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła w środę oficjalny termin wyborów prezydenckich. Powszechne głosowanie w celu wyłonienia głowy państwa ma się odbyć w niedzielę 28 czerwca, a ewentualna (choć biorąc pod uwagę ostatnie sondaże, coraz bardziej prawdopodobna) II tura dwa tygodnie później.

Wedle zaakceptowanego przez PKW kalendarza wyborczego, 10 czerwca będzie można zgłosić (do PKW właśnie) nowych kandydatów w wyborach prezydenckich, a także ponownie zgłosić jako kandydatów tych, których komitety zarejestrowano przed wyborami zaplanowanymi na 10 maja (które ostatecznie się nie odbyły). Do zarejestrowania kandydata w wyborach konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem.

Listy poparcia dla Trzaskowskiego - gdzie można się podpisać?

Jako że postanowienie marszałek Sejmu zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw, ruszyć mogła zbiórka podpisów poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego - jedynego kandydata, który dołączył do stawki "w międzyczasie" (zastępując przed dwoma tygodniami Małgorzatę Kidawę-Błońską).

Sympatyków Koalicji Obywatelskiej w całej Polsce nurtuje pytanie, gdzie dokładnie będą zbierane podpisy. Na pewno w Poznaniu - o miejscach zbiórki poinformował poznański senator KO Marcin Bosacki:

Także w wielu miejscach Trójmiasta będzie można składać podpisy. Arkadiusz Dzierżyński z Inicjatywy Polskiej poinformował, że w Gdyni popisy będą zbierane m.in. na rogu ul. Władysława IV i 10 Lutego, na przeciw CH Batory. - Jako Inicjatywa Polska jednogłośnie popieramy kandydaturę Rafała Trzaskowskiego na urząd prezydenta, ponieważ postuluje bardzo ważne dla nas zagadnienia, jak prawa kobiet i mniejszości - powiedział w rozmowie z PAP. Z kolei o lokalizacjach w Gdańsku poinformował poseł KO Sławomir Neumann:

Z kolei jak informuje lubelska "Gazeta Wyborcza", w Lublinie podpisy będzie można składać w następujących lokalizacjach: W Lublinie podpisy będzie można składać m.in. na placu Łokietka przy ratuszu codziennie w godz. 6-22, a także przy ul. Krakowskie Przedmieście 10/5 (godz. 10-16.30), ul. Bursztynowej 39 obok sklepu Biedronka (godz. 12-18) oraz ul. Leonarda naprzeciwko galerii handlowej Leclerc (dni powszednie 12-18; sobota 10-13).

Do składania podpisów namawiali także politycy KO, m.in. Kamila Gasiuk-Pihowicz, Barbara Nowacka, Paweł Kowal, Katarzyna Lubnauer czy były premier Donald Tusk:

Na stronie internetowej kandydatury Trzaskowskiego można znaleźć wszystkie lokalizacje, gdzie w całej Polsce zbierane są podpisy. A także wzór karty do zbierania podpisów poparcia. Link jest aktywny, aczkolwiek sama witryna padła pod naporem liczby użytkowników. "Nie przypuszczaliśmy, że będzie Was aż tylu chcących wesprzeć Rafała Trzaskowskiego. Ze względu na ogromny ruch, wrócimy po krótkiej przerwie" - czytamy w komunikacie.

Podpisy dla Trzaskowskiego. Czy te już zebrane będą ważne? Szef PKW odpowiada

Czy podpisy, które już są zbierane, będą ważne? Był o to pytany szef Państwowej Komisji Wyborczej. - Pytanie, kiedy one trafią do PKW. Zgodnie z kalendarzem zaopiniowanym przez PKW, do piątku jest czas na zebranie podpisów ewentualnie dla nowych komitetów wyborczych. Ta pierwsza pula to jest tysiąc podpisów, natomiast kwestia kandydatów, czyli 100 tys. podpisów, to do środy (10 czerwca) włącznie - mówi dziennikarzom Sylwester Marciniak.

Na pytanie czy już zbierane podpisy pod kandydaturą Trzaskowskiego będą przyjęte, jeśli zmieni się wzór karty do zbierania tych podpisów Marciniak zauważył, że "wzory, formularze, które znajdują się na stronach internetowych PKW mają tylko charakter pomocniczy, to nie jest żaden urzędowy". - Natomiast, co do zasady zbieranie przed publikacją zarządzenia o wyborach, to (przynosi) skutek nieważności - podkreślił.

Wzory dotyczące zbierania podpisów opracowane przez PKW w ramach informacji mają tylko charakter pomocniczy (...). Samo to, że (podpisy) są zbierane nawet na starych formularzach, czy odręcznie komitet wyborczy według własnego wzoru określa (kartę do zbierania podpisów), to samo przez się nie powoduje nieważności

- powiedział szef PKW. Na uwagę, że zatem podpisy zbierane przed publikacją postanowienia marszałek Sejmu będą uznane za nieważne, Marciniak odparł, że trzeba wykazać, że podpisy były zbierane przed publikacją w Dzienniku Ustaw. Zaznaczył przy tym, że ta nieważność może nastąpić, jeśli będzie można wykazać, że podpisy były zbierane przed publikacją postanowienia marszałka Sejmu.

RadioZET.pl/PAP/Twitter