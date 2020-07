Małgorzata Trzaskowska: Na pewno nie będę milczącą Pierwszą Damą

Małgorzata Trzaskowska przekonywała w Oleśnicy, że chce być "aktywna i zaangażowana w rozwiązywanie konkretnych".

- Widać, że kobiety są zaangażowane w sprawy społeczne – mówiła. – Oczywiście rozmawiałyśmy głównie o problemach, które dotyczą kobiet, także zawodów sfeminizowanych, a więc edukacji, służby zdrowia. Kobiety myślą o przyszłości swojej, swoich dzieci, wnuków, rodzin. Wybiegają daleko w przyszłość - mówiła w rozmowie z OlesnicaInfo.pl.

Małgorzata Trzaskowska w Oleśnicy: Na pewno nie będę milczącą Pierwszą Damą

Żona Rafała Trzaskowskiego mówiła, że ceni sobie zaangażowanie młodzieży. – Bardzo wierzę w ludzi młodych i zauważyłam w kampanii, że bardzo wielu z nich się w nią angażuje. Są w tej grupie nawet ci, którzy nie mają praw wyborczych – mówiła.

Jak dodała, nie zamierza być "milczącą Pierwszą Damą".

W rozmowie z OlesnicaInfo.pl, Małgorzata Trzaskowska namawiała też do pójścia na wybory. – Nawet jeśli nie głosowały w pierwszej turze wyborów bardzo ważne jest to, by oddały swój głos teraz.

