Wybory 2020. - Cieszę się, że jestem tutaj z wami w Łodzi. Spotkałam się dzisiaj z kobietami, tu w Łodzi, Przecławiu i Skierniewicach. Fantastyczne i aktywne kobiety. Wszystkie mówią to samo: chcemy, żeby nasze problemy były zauważane. Dlatego zamierzam zostać rzeczniczką kobiet, bo chcę, aby nasz głos był słyszany, bo w nas, kobietach, jest moc - powiedziała dziś Małgorzata Trzaskowska.

Żona Rafała Trzaskowskiego, zapowiedziała wcześniej, że zamierza aktywnie włączyć się w kampanię wyborczą i walczyć o głosy wyborców. - "W tych wyborach każdy głos się liczy. Każdy głos może zaważyć o zwycięstwie. Dlatego sama też ruszam w drogę, żeby spotkać się z Wami. Po raz pierwszy w tej roli, ale z radością i spokojem" - napisała Trzaskowska na Facebooku.

Małgorzata Trzaskowska na wiecu w Łodzi: zamierzam zostać rzeczniczką kobiet

Jak podkreśliła, wychowała się w mniejszej miejscowości. "Uwielbiam ludzi, spotkania, jestem otwarta i uważam, że każda historia, tak jak każdy problem, są tak samo ważne" - zaznaczyła.

"Oczywiście, będę namawiać do głosowania na Rafała, ale każdy głos jest tak samo ważny i potrzebny, więc niezależnie od tego, na kogo będziecie chcieli głosować, będę Was przekonywać do pójścia na wybory" - podkreśliła Trzaskowska.

"Chcę też porozmawiać z Wami na temat naszych prawdziwych problemów. Będziemy rozmawiać o edukacji, problemach klimatycznych, problemach związanych z ochroną zdrowia naszych dzieci. O wszystkim tym, z czym i Wy i ja borykamy się na co dzień. Chcę być blisko Was i liczę na szczerą i prawdziwą rozmowę. Do zobaczenia!" - dodała.

Podczas wiecu w Łodzi, Rafał Trzaskowski powiedział, że kiedyś nie rozmawiali z żoną o polityce. - Dzisiaj wszyscy musimy być twardzi i odważni - stwierdził. Dodawał też, że polityk może "trochę" bać się żony, lecz nie powinien czuć obawy w stosunku do partyjnych kolegów.

RadioZET.pl/PAP