Groził spaleniem domu za plakat Trzaskowskiego. "Dzieci będziesz pedaliła?"

Film ze wsi Stare Budy, położonej nieopodal Grodziska Mazowieckiego, obiegł media społecznościowe. Widać na nim agresywnego mężczyznę, który grozi rodzinie za to, że umieściła na swojej posesji plakat wyborczy z wizerunkiem Rafała Trzaskowskiego.

Jak poinformował Onet, policja już zatrzymała agresora. To 46-letni mieszkaniec tej samej miejscowości. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Uwaga, wideo zawiera wulgaryzmy.

Przeciwnik Trzaskowskiego zaatakował kobietę. "Twoje dzieci będą pedałami"

Z trwającego ponad dwie minuty filmu wynika, że mężczyzna w białym podkoszulku pozrywał banery z podobizną kandydata KO na prezydenta. Rodzinie, która je powiesiła, kazał się wynosić. Gdy kobieta powiedziała agresorowi, że mieszka w wolnym kraju, ten stracił kontrolę nad sobą.

Tak, ale nie Trzaskowski, złodziej pier***ony. Dzieci będziesz pedaliła? Twoje dzieci będą pedałami

- skwitował.

Sprawdź: Rafał Trzaskowski. Program wyborczy

Sprawdź: Andrzej Duda: Program wyborczy

To nie był koniec agresji ze strony mężczyzny. Bohater filmu wskazał palcem na dom autorki nagrania i powiedział: "To się spali, k***estwo". Gdy zorientował się, że przestraszona kobieta chce nagrać numer rejestracyjny jego auta, zawrócił i zaczął jej grozić. Na koniec obraz jest niewyraźny, co wskazuje na to, że mogło dojść do szamotaniny, a nawet przemocy fizycznej.

Wideo pełne niecenzuralnych słów zostało udostępnione w internecie m.in. przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz radnego z Łodzi Marcina Gołaszewskiego.

Elektorat PiS pełną gębą grozi spaleniem domu za baner na ogrodzeniu... Takiej Polski chcecie?

– napisał przewodniczący rady.

Wideo do tej pory zostało "podane dalej" 1,9 tys. razy.

Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę

Film, który trafił do sieci, jest sprawdzany przez policję - poinformowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowieckim asp. szt. Katarzyna Zych, cytowana przez polsatnews.pl.

Z kolei Onet podał, że mężczyzna jest już w rękach policji. "Funkcjonariusze spisali przebieg zdarzenia i zabezpieczyli nagrania. Osoby, które ich wezwały, nie zdecydowały się na złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Policjanci rozpoczęli jednak postępowanie niejako z urzędu, pod kątem art. 119 kodeksu karnego" - przekazała mł. asp. Aleksandra Calik z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

"Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu".

Teraz 46-latek zostanie przesłuchany. O sprawie została powiadomiona prokuratura.

Zobacz też: Małgorzata Trzaskowska. Kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?

RadioZET.pl/Onet/polsatnews.pl