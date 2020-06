Andrzej Duda niezmiennie prowadzi w sondażach. Rafał Trzaskowski depcze mu jednak po piętach – nawet teraz, po tym jak Jarosław Kaczyński skierował do działaczy PiS utrzymany w alarmistycznym tonie list, w którym apelował o mobilizację przed wyborami prezydenckimi i straszył kryzysem moralnym i politycznym w przypadku wygranej kandydata KO. Przypomnijmy tu, że bohater listu prezesa PiS sam się do niego odniósł. - Rozumiem, że dzisiaj Jarosław Kaczyński, bo to on tak naprawdę jest moim prawdziwym przeciwnikiem, wpadł w panikę i musi pisać tego typu listy. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym momencie niestety smuci, to jest to, że znowu Jarosław Kaczyński próbuje dzielić Polki i Polaków – powiedział w środę Trzaskowski, prosząc, by lider partii rządzącej przestał posługiwać się manipulacją.

Tymczasem obecny prezydent Warszawy w przedwyborczych sondażach nadal jest drugi. W tym najnowszym, przeprowadzonym przez pracownię Social Changes dla portalu wPolityce.pl, cieszy się poparciem 29 proc. respondentów, podczas gdy Andrzeja Dudę popiera 40 proc. ankietowanych. W porównaniu z poprzednim badaniem Social Changes Trzaskowski utrzymał swój elektorat na tym samym poziomie, ale obecnie urzędujący prezydent zaliczył spadek o 1 punkt proc.

Przypomnijmy w tym miejscu wyniki innego sondażu opublikowanego w ostatnich dniach. Z sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski wynikało, że na ubiegającego się o reelekcje prezydenta chce głosować 42,7 proc. badanych, a na kandydata KO 26,6 proc.

Hołownia zyskuje w sondażach

Z kolei Szymon Hołownia swój elektorat nawet nieco powiększył. Na Hołownię chcę głosować 15 proc. badanych - o 2 punkty więcej niż poprzednio. Wzrosło też poparcie dla kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka - o 1 punkt, do 7 procent. Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na 4 proc. (spadek o 1 punkt). Traci również kandydat Lewicy Robert Biedroń - obecnie jego wynik to również 4 proc. (poprzednio 5 proc.). Spośród pozostałych kandydatów wynik powyżej zera zanotował jedynie Marek Jakubiak - tak jak poprzednio 1 proc., bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem.

Warto też podkreślić, że zgodnie z wynikami sondażu deklarowana frekwencja wynosi aż 70 proc .

* Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI od 5 do 9 czerwca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1069.

